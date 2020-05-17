【揚言自得】我的窗外就是荷塘月色

「今天入住清華大學教授樓，從窗口往外望，就是朱自清所寫《荷塘月色》裏的荷塘，我覺得自己好像多了三分文藝氣質。有空來探我！」數學系老師前往清華大學研究交流，抵步後傳來這個讓我欣羨莫名的微信。如此文藝氛圍，讓我在千里之外亦陶然欲醉，於是隨即把微信轉發給一位校長朋友。校長很快覆我：「我所認識的每名在清華住過的教授，無一例外，抵步後第一個傳來的訊息都是說：我窗外就是荷塘月色。哈！」 撰文：楊志剛

我亦不禁哈了一聲。清華大學這招實在高明，讓遠方來的學者處處窗外皆荷塘、人人感受朱自清。但處處荷塘的普遍性，絲毫不減其文藝顏值。正如居住港島半山和山頂的朋友總是吹噓維港璀璨夜色的迷人。維港夜色千金可得，窗外荷塘的高雅遠逸、荷香書香，卻千金難求。清華大學有「荷塘月色」這張名片，自然會廣發給來自遠方的朋友；我的朋友既然拿到這張名片，並叫我有空去探望荷塘月色，我當然卻之不恭。

朱自清筆下的荷塘在清華大學「近春園」。這個名字好。以「春」字作為人名或地名的例子多得很，畢竟「春」是討人喜歡的。王迎春也好、王春迎也好，一聽就知道是美女的名字，叫人欣喜。一切本應聽來俗不可耐的長春、思春、曉春，一旦和「春」配在一起，便不再俗氣。在地方名字後面加上「之春」，該地便立即遍地萌出青葱嫩芽，充滿陽光和新希望，美國便多次用這方法去騙人，例如布拉格之春、阿拉伯之春。文明古國伊拉克幾乎國之不國，卻仍留下「伊拉克之春」廣播中心。

清華大學「近春園」沒有選擇擁抱這個「春」，只是含羞答答地向春靠近一點點，「春」由恆常的主角竟然變成被動，這「近」可望而不可即。這是神來之筆。一個平淡無奇的「近」字配上「春」，竟然可以這樣含蓄雅致，不知是清華大學那位文人提出的名字。我懷着探春的心情，沿着近春路，走向近春園。

天下的山川名勝，總要有名才能揚名，朱自清的《荷塘月色》使清華大學的近春園（圖）成為天下第一荷塘。（新華社）

來到近春園，才知道自己想錯了。「近春」這個名字並非出自清華文人，而是出自前清的大內高手。近春園原來是清朝宮殿，是咸豐皇帝青春少艾時的禁宮，原屬圓明園一部份。1860年英法聯軍入侵北京，火燒圓明園，近春園得以倖免。1913年近，春園併入清華大學校園。1927年，朱自清在清華大學任教，有一晚他心裏頗不寧靜，於是獨自一人，悄悄地披上大衣，沿着荷塘漫步，寫下了《荷塘月色》這篇近代中國家傳戶曉的散文。

天下的山川名勝，總是要有名人名篇名句才能揚名天下。一座岳陽樓能有幾許風光？遠較他輝煌或清雅的建築俯拾皆是，但因為一篇《岳陽樓記》的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，讓無數雅士不辭千里慕名而來。塞外茫茫的黃土遺址，就因為「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人」而惹人無窮思念。為了「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」，我又豈能不於初秋葉紅時來到愛晚亭留戀一番。荷塘月色畢竟不同。其他文化勝景如岳陽樓，總算是天下唯一，但荷塘卻是到處皆有，而且處處荷塘一樣花。我遊完近春園月色下的荷塘之後，結論是：沒有特色。但朱自清的名篇使它成為天下第一荷塘。

作為家傳戶曉的名篇，朱自清的《荷塘月色》有何令人爭相傳頌的名句？我找不到。文章內有何描述令人一讀難忘？我找不到。初中時國文科要熟讀這篇文章，到今天拿出來再念數遍，掩卷之後仍然記不起任何句子，整篇文章無一清新可喜的文句。真正的名句，小學時讀一次便畢生難忘。一篇沒有清新名句的散文，平平淡淡地講述沒有特色的荷花池，卻令兩者名滿天下，這是《荷塘月色》的異數。

朱自清文如其人，平實敦厚，毫無奇趣。《荷塘月色》是典型例子。我拿着文章當旅遊地圖，在月色下圍繞荷塘不斷兜圈、反覆推敲文章和景色的美麗，終於恍然大悟：令人難忘的不是文章內容。真正叫人神往的，就是這篇散文題目的四個字：「荷塘月色」。這四個字是藝術珍品，以最高密度，包涵了畫面、色彩、氣氛和寧靜，有淡淡幽香，還有文藝和詩意。就是這篇文章的題目，令它膾炙人口。文章主體寫得如何，是無關重要的襯托。

朱自清。（網上圖片）

「葉子出水很高，像亭亭的舞女的裙。層層的葉子中間，零星地點綴着些白花，有裊娜地開着的，有羞澀地打着朵兒的；正如一粒粒的明珠，又如碧天裏的星星，又如剛出浴的美人。」如果不知道這段文字出自《荷塘月色》，還以為出自學生報。事實上有不少文人把朱自清批評得毫不客氣。詩人余光中便提出「舞女的裙」和「美女出浴」使人聯想到廣告畫的俗艷。夏志清則乾脆說朱自清的文章「肉麻」。

文人相輕，有時不足為道。我還是聽聽窗外荷塘的數學老師意見。他以知識份子而非文人的角度欣賞朱自清的散文：「朱自清一身文人風骨。雖然一介書生，卻冒險參加抗日行動；面對國民黨對共產黨人的暗殺而毫不畏懼地協助進步青年；在吃不飽的年代拒絕領取美國援助的麵粉，於50歲的英年便病逝。他臨終前對妻子的囑付，就是不領取美援麵粉。他的文章，就如他的文人風骨，清純真摯，是人文情懷的最高表達。」

聽完數學老師的分析，我不以為然。回到窗外荷塘的房間，我悄悄拿出《荷塘月色》即管再讀一次。熟悉的句子，樸實敦厚地迎面襲來，震撼我全身，我不能自己，蹲倒地上。￼天下的山川名勝，總要有名篇才能揚名，朱自清的《荷塘月色》使清華大學的近春園（圖）成為天下第一荷塘。

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上文節錄自第213期《香港01》周報（2020年5月11日）《我的窗外就是荷塘月色》。

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