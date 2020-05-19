戲院解禁，首批搶頭啖湯的焦點電影，乃台灣過江龍《女鬼橋》。近年台灣鬼片蔚然成風，由《紅衣小女孩》到《返校》都叫好又叫座。《女鬼橋》承接鬼片的票房佳績，連奪當地兩周票房冠軍，電影維持水準，除善用都市傳說元素外，敘事技巧非常突出，甚至比恐怖段落更出彩，懸疑性貫徹到底，盡顯導演執行劇本的功力。 撰文︰李美

導演奚岳隆是台灣人，但與香港有一定淵源，皆因他於TVB拍過不少微電影、電視電影。今次是他首次執導大銀幕長片，顯出紅褲子功架，講故事技巧嫻熟，懸念一個又一個地疊加凝聚，片尾更令觀眾大呼過癮。

片中事件的原型，是源於台灣東海大學的「女鬼橋」鬼故。2018年有學生到該處探險，直播時疑似撞鬼，引來網上熱議及媒體報道。電影將事件改編成恐怖片，在留白處加以發揮，變得極具戲劇性，並且加入說教意味。

片中事件的原型，是源於台灣東海大學的「女鬼橋」鬼故。（《女鬼橋》劇照）

事實上，都市傳說之所以能夠廣泛傳開，本身已有相當吸引力及話題性，容易引起觀眾共鳴。電影團隊善加利用，與其說是商業化賺到盡，不如說是用盡當地文化瑰寶、挖盡潛藏的發展空間。《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《粽邪》之類電影，亦是啟發自台灣傳統民間習俗的恐怖片。

不過，《女鬼橋》跟《返校》一樣，始終予人顧此失彼之感。《返校》為人詬病者，乃一半恐怖片、一半劇情片的處理，出來效果兩面不討好，有人嫌不夠驚嚇，有人嫌不夠言志。《女鬼橋》的恐怖位有些低手，只有老調重彈的「jump scare」，例如突如其來的音效、不時閃現的鬼影等，鬼魂老是常出現，個別場口有抄襲日本經典鬼片嫌疑。

說實話，對恐怖片粉絲來說，這些伎倆恐怕嚇不了人。幸好，張耿銘及郝柏翔編寫的劇本相當扎實，導演亦發揮水準，電影力保不失。

2018年有學生到該處探險，直播時疑似撞鬼，引來網上熱議及媒體報道。（《女鬼橋》劇照）

《女鬼橋》確然做到先聲奪人，片首呈現一段發生於2016年的「女鬼橋」詭異直播，便提供一個絕佳引子，勾住觀眾好奇心。稍後主戲來到2020年，一位女記者（孟耿如飾）調查上述靈異事件，重回涉事校園「東湖大學」（戲裏並無沿用大學真名），明查暗訪，拼湊事件原貌，拆解這個都市傳說。

劇本需要呈現不同時空的經歷，驟眼看來似乎雙線並行，《女鬼橋》其中一條故事線是2020年女記者的調查過程，另一條則是年前學生的恐怖經歷。導演處理得有條不紊，兩組人物的發展不會陷於混亂，而且伏筆散布電影不同位置，女記者調查過程亦有推理片味道，扭橋位尚有投放震撼彈的效果。其中一條隱藏時間線更令觀眾驚喜萬分，不是流於突兀的掩眼法。

《女鬼橋》的恐怖位有些低手，只有老調重彈的「jump scare」，例如突如其來的音效、不時閃現的鬼影等。（《女鬼橋》劇照）

《返校》的言志着重外在政治氛圍，本片卻側重內在的人性抉擇。其實，片中「女鬼橋」傳說只屬引子，逆轉關鍵乃角色取向：女鬼得以無限輪迴地作惡，全因人們流露軟弱人性。

雖然《返校》也寫主角因愛情嫉妒鑄成大錯，但相關悲劇歸根究柢由政局導致，當中人性設定稍為薄弱。至於本片，至少便有兩個角色為了求生，決定為女鬼服務，所以才令死亡風暴不斷蔓延。

《女鬼橋》其中一條故事線是2020年女記者的調查過程。（《女鬼橋》劇照）

這個「拉人落水」的詛咒設定，跟《午夜凶鈴》相似，女鬼「貞子」要求受害人另找他人「接火棒」來擺脫鬼咒。《女鬼橋》的設定則更進一步，受害人不單要找五名「替死鬼」才可生存，當中還有倖存者最後逃不過良心自責，因而要求別人殺死自己來紓解內心悔疚。相關設定除了充滿詭譎意味，也加深了一層人性反思，令觀眾有所代入。台灣經驗一再告訴大家，恐怖片不一定僅為驚嚇放題，亦可作為言志載體。

環視大中華地區，內地礙於審查關係未能上映怪力亂神的電影，正好留下空間讓港台兩地善加發揮。

香港不乏可堪玩味的都市傳說，加上我們的恐怖片早已累積一定經驗，論過去出品，質量絕不比台灣遜色，且看本地創作人能否把握這股潮流，好好善用都市傳說寶藏。

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上文刊登於第214期《香港01》周報（2020年5月18日）《《女鬼橋》民俗鬼片的言志佳作》，網上標題為編輯重擬。

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