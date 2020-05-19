戲院終於重開，影迷餓了很久，如今可以再於大銀幕觀賞電影，實在令人雀躍。重開後首輪上映的影片，部份是疫情爆發之前的舊片，也有去年歐美已發行、如今難得在香港與觀眾見面的作品。《極樂品種》（Little Joe）是後者，女主角艾蜜莉碧崔 （Emily Beecha）去年憑藉此片奪得康城影展最佳女主角，擊敗《浴火的少女畫像》兩位呼聲極高的演員，也不禁讓人想看看其中的表演到底如何。本片導演謝茜嘉侯斯娜（Jessica Hausner）過去曾經入選過很多影展，《極樂品種》則是她首部以全英文對白拍成的電影。 撰文︰寇斯珮

《極樂品種》的劇情並不新鮮，單親媽媽同時也是植物學家愛麗絲（艾蜜莉碧崔飾）全身心投入培育新品種，研發出一種可以散發快樂香氣的植物，為了產生好的變異效果，她在基因調整時拿掉了植物繁衍後代的能力，想不到因此讓植物具備了不可預知的變異。與此同時，她緊張自己與兒子之間的關係，特地違規從實驗室將一株實驗品帶回家，希望以此加強自己與兒子之間的連繫。

女主角艾蜜莉碧崔 （Emily Beecha）去年憑藉此片奪得康城影展最佳女主角。（《極樂品種》劇照）

了解梗概之後，影迷一定猜到這是一部科幻驚悚片，不過與血肉模糊的科幻恐怖片不一樣，謝茜嘉侯斯娜希望製造不寒而慄的效果。她出身於藝術世家，父母皆為畫家，兩個姐姐分別是繪畫師和時裝設計師。《極樂品種》首先在視覺上產生強烈的衝擊力。侯斯娜使用了大量春意盎然的顏色，艾草綠和珊瑚紅交織出冷淡的生機。人物造型、服裝和背景則流露出簡潔現代的復古意味，混合着上世紀六七十年代的時裝痕迹。鏡頭中不是只在意人物的呈現，導演還將人物緩緩地融入背景美學裏，產生疏離的效果。

故事情節和意涵上，《極樂品種》倒並不令人驚喜。它假設植物變異之後靠花粉入侵人的大腦，令患者變成沒有真實情感的人。這些人不再關心生活中具體的事，一心一意只想讓這種植物繁衍下去。電影的設定令人想起《天外魔花》，故事是外星人入侵地球，佔據人的身體，人只剩軀殼，不再有意識。

植物學家愛麗絲特地違規從實驗室將一株實驗品帶回家，希望以此加強自己與兒子之間的連繫。（《極樂品種》劇照）

《天外魔花》是冷戰時期的產物，對後來的科幻電影影響深遠。《極樂品種》幾乎沒有將這個主題昇華，只講了一個每一步都令人毫不意外的情節。這對熟知科幻類型的觀眾來講會頗為失望，因這個題材在過去幾十年已充分發展，甚至演變出了喪屍片這個片種。《極樂品種》可能是沒有野心，也沒有意願去做一個令人意想不到的故事。

失去了這一層野心，《極樂品種》變成了一件純視覺欣賞的作品。看導演像作畫一樣運鏡固然精彩，但戲劇淪為空架子之後，電影的意涵顯然也發生了變化。除了視覺，侯斯娜對聲音也很用心。她在已故日本音樂人伊藤貞司的專輯《Watermill》找了一些曲子作為電影配樂，以強烈的東方元素搭配這部西方科幻驚悚片，產生了令人驚艷的落差。這麼一想，與其說《極樂品種》是一部電影，不如當作一部會在美術館展出的多媒體作品。只不過它不是一部短片，而是一部106分鐘的藝術品。

植物變異之後靠花粉入侵人的大腦，令患者變成沒有真實情感的人。（《極樂品種》劇照）

電影是否想以植物做隱喻，是另一個疑問。科幻電影往往具備文學意象和意涵，侯斯娜鑽入母子關係和心理空虛，對植物和人的關係並沒有仔細剖析。植物對人的危害，在電影裏也只是模稜兩可的猜測，導演去到最盡處，也只是暗示，人物的性格出現強烈的改變，卻沒有證據。

艾蜜莉碧崔交出了精彩的表演，不過若說凌駕於《浴火的少女畫像》兩位女主角卻又未必。導演用大量色彩對比鮮明的畫面和令人毛骨悚然的配樂幫助了演員的演出，這些配戲的元素令到演員的面部表情和眼神非常突出，他們有戲可做。

導演將人物緩緩地融入背景美學裏，產生疏離的效果。（《極樂品種》劇照）

問題的癥結還是電影內核無新意，演員的表演在可以預見的情節中無法給予觀眾新鮮的體驗。某程度上，當你完全猜到劇情走向，演員的表演就變成了交功課，這種命題作文寫得再好，也還是有一個框架限制了可能性。

放回康城影展這語境，《極樂品種》只能算小品中的小品，在一批品質不錯的佳作中突圍獲得最佳女主角，實在是非常幸運。久別戲院的影迷如果要體驗藝術展品般的視聽效果，倒也不失為一個不錯的選擇。

然而，它或許經不起細看，若是期待一部文藝片大作，觀眾恐怕會失望了。

人物造型、服裝和背景則流露出簡潔現代的復古意味，混合着上世紀六七十年代的時裝痕迹。（《極樂品種》劇照）

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上文刊登於第214期《香港01》周報（2020年5月18日）《《極樂品種》毫不深刻的瘟疫小品》。

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