音樂是全世界通用的語言。作為七大藝術之一，音樂除卻娛樂、欣賞功能，還有教育、社交甚至是情緒治療的作用。始於去年年末的一場新冠肺炎疫情席捲全球。世界各地的人們面對沉重的疫情，難免心生恐慌和抑鬱，音樂在其中就發揮了奇妙的作用。

從早期武漢人的隔空對歌，到全球群星聯手的線上音樂會，在這場看不見硝煙的戰爭中，音樂成為每一個戰疫者的心靈治癒劑，更是激勵了每一個普通人，把世界緊密聯繫到一起。

意大利居民在自己露台上放聲歌唱，共克時艱。（Getty Images）

今年5月4日，正值中國的青年節，一場名為「相信未來」的線上音樂義演，集結了內地頂尖的音樂人，在新浪微博、網易雲音樂、蝦米音樂、優酷、騰訊視頻、央視頻等平台上播出，在抗疫特殊時期，鼓舞人心。

時下，世界正經歷一場疫情考驗。這場線上音樂會讓中國人團結起來。內地著名音樂人高曉松是此次義演的總策劃，著名主持人白岩松、汪涵和華少三人擔綱，整個演出分為四場，參演的音樂人超過130組，堪稱中國音樂史上規模最大的線上音樂會。

《相信未來》是朦朧派詩人食指（本名郭路生）在1968年創作的一首詩歌，當時在中國知識青年中廣為流傳，詩中既借助意象道出人們面對艱難的處境，也以象徵性語言投下希望之光，並堅定信念：「我之所以堅定地相信未來，是我相信未來人們的眼睛—她有撥開歷史風塵的睫毛，她有看透歲月篇章的瞳孔……相信戰勝死亡的年輕，相信未來，熱愛生命。」這首意境融徹又朗朗上口的詩歌，曾經激勵了一代又一代的中國青年。

「相信未來」線上義演海報。（網上圖片）

如今，高曉松將此次音樂會主題定為「相信未來」，用意何在？他在接受內地媒體採訪時說，「咱們已經過了那個階段，現在的重點應該放在關懷那些引車賣漿的小攤小販、那些劇場影院的員工、那些艱難求職的應屆畢業生。我們想鼓勵重新上路艱苦奮鬥的人們，我們的音樂來自這片土地，我們也願意把每一個音符回饋這塊土地。」

據悉，義演從策劃到執行僅僅用了17天。網易雲音樂的首席執行官朱一聞曾經向媒體透露，意念源自他和一些朋友的深夜群聊，包括大麥網總裁李捷、副總裁尹亮，網易雲音樂副總裁丁博和阿里巴巴娛樂戰略委員會主席、知名音樂人高曉松等。

幾個人一拍即合，決定舉辦一場特殊時期的音樂會，不到一天，義演主題、參與平台和音樂人，乃至活動規則等，都迅速有定案。

事實上，這場中國音樂人的集體抗疫演出靈感來源於早前另一場線上演唱會「One World: Together At Home」—由美國女歌手Lady Gaga和全球公民組織（The Global Citizen）牽頭發起，用來支持和鼓舞世界衞生組織的工作。

全世界各地的人們，在自家門口，用音樂抗擊疫情。（新華社）

線上音樂會凝聚人心

「One World」演唱會被翻譯成中文「同一個世界，四海聚一家」。這場演出在美國當地時間4月18日播出，由美國名嘴Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel和Stephen Colbert主持，美國廣播公司、哥倫比亞廣播公司和全國廣播公司三台聯合製作。同時，節目還在指定的美國電視台、串流媒體平台及海外轉播機構同步播出。

參與的全球音樂人星光熠熠，來自世界各地，有席琳．迪翁（Celine Dion）、比莉．艾利殊（Billie Eilish）、保羅．麥卡尼（Paul McCartney）、滾石樂隊、碧昂絲（Beyonce）、泰勒．斯威夫特（Taylor Swift）、安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）、克里斯．馬汀（Chris Martin）等，還有來自香港的鋼琴家郎朗和歌手陳奕迅。

在世界各地的人因為隔離政策而被困在家中，音樂會的歌聲不但給人們帶來精神上的娛樂，更點燃了心中的希望，同時為世界衞生組織的團結基金募資，共籌得1.3億美元。

「團結是我們的第一道防線，也是最好的防線。」聯合國大會主席班迪（Tijjani Muhammad-Bande）在演出當天傍晚發表講話如是說。

在演出最後，Lady Gaga、席琳．迪翁、郎朗、安德烈．波伽利和約翰．傳奇（John Legend）連袂獻上壓軸曲目《祈禱者》（The Prayer）。世界衞生組織總幹事譚德塞在Twitter表示：「這是音樂會美麗的落幕，為全球各個時區的數百萬人帶來了團結、同情、藝術和幽默。」

無疑，這場規模浩大的音樂會把全世界人民的心聯繫到了一起。全體音樂人用自己的歌聲、琴聲傳達了一個時下全人類面對的共同主題：團結一心，一起抵抗疫情。

在香港，有「歌神」美譽的音樂人許冠傑也於4月12日在尖沙咀海港城舉行了一場線上演唱會，主題為《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，在「健康．旦」YouTube頻道直播。據統計，跨平台共有255萬人收看直播，特首林鄭月娥也在社交網站上發文，呼籲市民留意《同舟共濟》的歌詞：「香港是我家，怎捨得失去它。」

許冠傑在尖沙咀海港城舉行線上音樂會。（網上圖片）

5月9日，歌手郭富城也在同址舉行了線上慈善演唱會，將籌募的款項捐給因為疫情失業的演藝界人士，幫助他們度過低迷時期。他在維港邊，一個小時內演唱了13首歌。

疫情蔓延，線上音樂會無疑給受困在家的人們帶來一絲慰藉，音樂也使得人們意識到，雖然社會受災難影響而停擺，但是周遭還有力量與他們跟瘟疫抗衡。

武漢市民開窗合唱國歌

在疫情初期，萬千民眾早已經開始用自娛自樂的方式，獻出歌聲給身邊的人。除卻舞台的光環，還有在最日常的狀態下用音樂去傳遞能量。這樣至誠的個人抒情雖然比不上群體音樂人的影響力，可是微小個體來自廣大群眾，更能傳遞出最樸素的心聲。

在最早發現新冠肺炎的武漢，經歷了逾兩個月的嚴密封城。在許多被封鎖的社區中，人們足不出戶，為了振奮受疫情影響而頹喪的民心，武漢市民在網上組織了隔空開窗大合唱，歌聲響徹在陰霾籠罩的武漢上空，讓生活的這座城市瀰漫往日的生機。

疫情期間，內地市民在自家小區集體合唱，團結人心。（視覺中國）

1月27日是武漢封城後第四天，因應要求隔離在家，人們開始在武漢市民微信群中自發組織合唱。晚上8時，武漢各大社群紛紛響應熄燈，並於整點開窗合唱國歌《義勇軍進行曲》，唱完後對空高喊三聲「武漢加油」，之後再接唱《我和我的祖國》，最後亦以三聲「武漢加油」而結束。

這樣的演唱形式彷彿回到對山歌的時代，但是面對物理上的隔離，人們無法出門，這樣的活動最低程度把市民團結在一起，是武漢市民民間智慧下的自我鼓勵。

在武漢的方艙醫院中，歌聲也成為治療手段。在疫情肆虐期間，該醫院舉辦了幾場醫護患一起的主題活動，大家一起唱歌，一首合唱《讓世界充滿愛》的歌聲迴旋於醫院各個角落。有醫護人員接受內地媒體採訪時稱，音樂等藝術形式可以作為積極的心理干預，對患者的康復大有益處。

在疫情同樣嚴重的意大利，政府宣布全國封城後，能歌善舞的意大利民眾在家中的露台放聲高唱，形成猶如大合唱般的陣容，宛如一個個小型音樂會，鼓勵周圍的人共克時艱。

同樣，一衣帶水的日本街頭也出現了共同抗疫的美妙歌聲。4月份，23歲的中日混血女生中田彩香在東京街頭，翻唱改編自武漢抗疫歌曲《等你凱旋》。在日本疫情局勢益發嚴峻的時刻，她期望借助來自中國的歌聲，為日本民眾打氣。她在接受媒體採訪的時候就坦言，「音樂無國界，可以連接人與人之間的心靈。」

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上文節錄自第215期《香港01》周報（2020年5月25日）《音樂團結民心抗疫 歌聲無國界治愈全世界》，標題為編輯重擬。

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