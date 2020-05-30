全國人大日前（5月28日）決議通過授權人大常委制訂直接在港實施的「港版國安法」，以制止及懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、外部勢力干預等四大罪行。消息傳出後，社會出現一些恐慌，但本身是基本法委員會委員的經民聯立法會議員梁美芬認為，「港版國安法」並不等同《基本法》第23條，而香港更應珍惜中央授權香港自行立法的機會，盡早履行憲制責任。對於《香港01》倡議人大常委可在「港版國安法」中訂立「日落條款」，待香港完成23條立法工作後再將該法移除出《基本法》附件三，梁美芬回應指，不排除屆時可以展開相關討論。

「香港應珍惜尚能自行立法的機會」

全國人大決議授權人大常委「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，並將納入《基本法》附件三以直接在港實施而無須再經本地立法。梁美芬認為，中央是次強硬而直接的舉措，除了要堵塞香港的國安漏洞，也是在督促特區政府盡快完成就《基本法》第23條自行立法的憲制責任。

梁美芬指出，「港版國安法」能夠納入《基本法》附件三，即屬「全國性法律」，其地位凌駕於一切地區性法律；由於港府未就《基本法》第23條自行立法，即有關國安的罪行仍然未有詳細解釋，倘若有人涉嫌干犯「顛覆國家罪」，執法機關難免只能透過「港版國安法」來處理，如果審訊過程中出現爭議，法庭也只能請求熟悉內地刑法的專家提供援助——因此，特區政府更有迫切需要，盡快完成《基本法》所列明的憲制責任，屆時這套更詳細也更符合普通法原則的「港府版國安法」，或可修補「港版國安法」的模糊地帶，甚至成為執法及司法機關的主要依據，而無須動輒就向內地刑法專家求助，令「國安法」完成本地法律適應化。

梁美芬指出，港府有迫切需要，盡快完成《基本法》所列明的憲制責任，屆時這套更詳細也更符合普通法原則的「港府版國安法」，或可修補「港版國安法」的模糊地帶。（資料圖片／羅國輝攝）

不過，梁美芬也不否認，以香港社會當前的狀況，的確難以在短期內自行落實《基本法》第23條，所以她明白中央不得不將「港版國安法」納入《基本法》而直接在港公布實施的舉動，其實是為國家安全設下一道保障。但她也提醒，港人不應將「港版國安法」視作23條，甚至要珍惜尚能自行立法的機會，一旦社會動盪持續下去，「這條草案（港版國安法）只會變得更辣。」

「附件三具可加可減機制，待第23立法後或可再傾」

《香港01》日前倡議人大常委可在制訂「港版國安法」時加入一項「日落條款」，訂明當特區政府就《基本法》第23條自行立法後，會將「港版國安法」將移除出《基本法》附件三。因為按照《基本法》第18條(3)所規定，全國人大常委會可對列於附件三的法律作出增減，而所謂「增減」，即代表人大常委的決議並非一項不可逆的操作，例如在1997年，全國人大常委將《中華人民共和國國徽法》增列於《基本法》附件三時，便曾同步刪去《中央人民政府公布中華人民共和國國徽的命令》。

《香港01》相信，這不但能夠增加香港社會對人大立法的信心，亦有助特區政府盡快履行完成立法的憲制責任。對此，梁美芬也認為，港府若能就《基本法》第23條自行立法，不排除屆時中央願意展開相關討論，畢竟過往曾有先例可作借鑒。

由2014年佔領行動開始，中央政府便質疑特區政府欠缺足夠能力處理反對勢力的擴張。圖為2014年警方於夏𢡱道發射催淚彈，一名示威者高舉雨傘。（Tyrone Siu／路透社）

不過，梁美芬也指出，香港正經歷史無前例的「內憂外患」，如果情況持續，相關操作的可能性只會變得愈漸渺茫。

所謂內憂，是指由2014年佔領行動開始，中央政府便質疑特區政府欠缺足夠能力處理反對勢力的擴張，例如2016年立法會選舉後，議會開始出現自決及港獨思想，而近年形勢更進一步惡化，中央只能透過「港版國安法」以填補香港面臨的國安漏洞。

至於外患，則與近年中美對峙有關。梁美芬提到，近年有泛民議員前往歐美地區，促請當地政府制裁香港，此舉無疑為香港帶來沉重打擊，「香港的議員居然跑到外國唱衰香港，更請求美國政府制裁」，「都不清楚目前國際形狀有多凶險」，才導致中央對港府自行立法失去耐性。

2016年立法會選舉後，議會開始出現自決思想。（資料圖片）

「『港版國安法』會顧及『法律相稱性』原則」

然而，鑑於陸港兩地的法制不一，而內地以往又傳出不少冤假錯案，港人難免對內地刑法制度充滿疑惑，甚至因而擔心「港版國安法」全面實施後，香港原有的人權保障會因而受損，例如有文藝界代表反映，「港版國安法」或會限制他們的文創空間，另有律師團體質疑，它將成為侵蝕香港民主自由的工具。

對於坊間各種擔憂，梁美芬呼籲社會應先冷靜下來，她又重申，「港版國安法」並不會與《基本法》相抵觸或相衝擊，因為全國人大立法時必然顧及「法律相稱性」。換言之，《基本法》第27條所賦予香港居民所享有的言論、新聞、出版自由等權利，都能依法得到保障。

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