《二階堂家物語》探討日本家庭傳統，是一齣典型日本電影：表面上節奏緩慢、內斂壓抑，實際上卻情感洶湧，劇力凌厲。這並非一齣純日本片，因監製河瀨直美找來伊朗的艾達潘納漢德（Ida Panahandeh）執鏡。或許是旁觀者清，這位外籍導演既保留了日本電影的神髓，更呈現了其獨有的文化。 撰文︰李美

日本不少文化傳承自中國，戲中的家庭狀況及傳統價值觀，香港觀眾不會感到陌生。事實上，日本電影處理倫理題材方面，或較國產片，以至港產片更為理想，言志信息不是單靠對白言傳，而是訴諸意會，觀眾不難感受角色的內心忐忑。就連荷里活電影，如「非常外父」系列，也傾向以喜劇形式包裝，拍不出壓抑的氛圍。

《二階堂家物語》探討日本家庭傳統，是一齣典型日本電影。（《二階堂家物語》劇照）

日本電影之慢，已形成一種獨特風格，本片更充斥大量靜默畫面，角色在整幕可以一言不發，或是呆呆地坐着，或是幹些尋常瑣事。這種節奏絕對難以拿捏，換作其他地方的電影，多是寧願熱鬧些或吵鬧些，好將激動情緒有多大放多大。不過，日本作為一個充滿壓抑的民族，本片正好承襲了相關文化，矛盾既是一點一滴慢慢積聚，到衝突激化時，其貫徹始終的內歛反令人更揪心。

河瀨直美本身亦為導演，近年拍下的《甜味人間》、《光》皆屬日系慢電影。至於艾達潘納漢德則一直關注傳統家庭議題，她的《伊朗式再婚》不單在康城影展贏得「未來新秀獎」，更於河瀨直美創辦的奈良國際影展摘下最高榮譽的「金鹿獎」，兩人亦因此結下片緣。這位自小鍾愛日本影視作品的伊朗人，為拍本片特別移居奈良一段時間。在她的鏡頭下，由和室家居，到鄉郊小村、田園河岸，以至墓地、喪禮等，均將日式美學盡現眼前。與其說是獵奇式異國風情，不如說是一名老外想讓外國觀眾好好認識日本。由內在意涵，到外在景觀，《二階堂家物語》豈止談一個「家」，更似一齣宏觀的日本文化風情畫。

本片故事圍繞二階堂家子嗣繼承問題。（《二階堂家物語》劇照）

本片故事圍繞二階堂家子嗣繼承問題，人到中年的辰也（加藤雅也飾）的幼子早逝，其長女由子（石橋靜河飾）又因女兒身不能承繼家業，故繼後香燈只餘兩條路：要不辰也再娶產子，要不由子找個夫婿入贅。可惜，辰也所愛是不育的沙羅（陽月華飾），而非母親春（白川和子飾）找來的美紀（伊勢佳世飾）；由子亦然，即使青梅竹馬、能幹高帥的洋輔（町田啓太飾）願意入贅，她所愛的卻是不為父親和祖母接受的Patrick，全因他是一位洋人。

某程度而言，上述家族問題十分老套，猶如咸豐年前的故事，不過，這問題仍困擾不少日本家庭，幸而電影的處理手法毫無予人陳舊之感。不論辰也抑或由子，無疑都身不由己，希望爭取自由戀愛，突破傳統枷鎖。除了二階堂家，連帶沙羅、美紀、洋輔及Patrick，也受累相關「家」鎖掣肘。那隻遺子風箏，正好象徵「我欲乘風高飛，卻被絲線牽扯」的不自由。

片中善於引領觀眾從心感受角色，而非用言語交代情節發展（《二階堂家物語》劇照）

最後，二階堂家兩父女順從傳統，由子放棄所愛（尤其發現Patrick不尊重日本傳統，爭辯時亦慣用英語而非日語），辰也則娶了不愛之人（沙羅深諳子嗣問題，是故暗自垂淚主動離開）。始終那本族譜雖是輕輕的，所承載的家徽壓力又是那麼沉重。

春在會見Patrick後病逝，乃二人回歸「家」鎖的轉捩點。這個「激死」安排，無疑老套，處理不好難免令人失笑，但電影拍來卻非常實在、反諷，更堪稱本片的點題情節。春和辰也接待Patrick拜訪，兩人都是默默地等，到Patrick抽身參觀大宅，他倆依舊保持沉默。較諸呼天搶地、大灑狗血，這幕效果絕對無聲勝有聲。這就是「家」鎖，愈內歛潛藏，愈顯得其強大。正如老臣子源二郎（田中要次飾）連番受辱，仍尊重二階堂家，充分突顯了傳統觀念在日本人心中牢不可破的地位。

《二階堂家物語》善於引領觀眾從心感受角色，而非用言語交代情節發展，畫公仔畫出腸，故猶勝近年信息先行、連劇情都無法說好的港產片，以及那些說教味濃、堆砌突兀的荷里活女權電影。戲中老外Patrick雖然未能繼承家業，但戲外的伊朗導演卻傳承了日本電影含蓄細膩的風格。事實上，要令文化傳頌開去，視野開闊一點必然更好。

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上文刊登於第216期《香港01》周報（2020年6月1日）《《二階堂家物語》含蓄意會的傳統「家」鎖》。

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