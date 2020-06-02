《迷途花生醬》（The Peanut Butter Falcon）去年在美國SXSW影展上大放異彩，廣受歡迎。在SXSW獲獎後， 《迷途花生醬》試着進入院線，票房漸入佳境，最終一舉成為美國去年票房最賣座的獨立電影，今年疫情緩解後，香港觀眾終於可以一睹風采。編導合一的Tyler Nilson與Michael Schwartz二人皆是初次執導劇情長片，六年前，他們在一個傷殘人士夏令營認識了患有唐氏綜合症的澤哥沙根，便為他量身訂做了劇本，講述同名青年澤的故事。 撰文︰寇斯珮

澤被政府安置在老人院，認為自己虛度了光陰，他不停嘗試逃跑，希望可以離開老人院去學習摔角，實現自己的人生價值。另一位主角泰來（沙拉保夫飾）原本與哥哥相依為命，一次意外中哥哥去世，哥哥的蟹牌執照也被其他人奪走，泰來唯有不停展開報復行動。為了躲避尋仇，泰來決定逃亡，承諾將澤送去同路的摔角學校。在旅途中，兩個人不僅成為了好友，還一起收穫了對人生的領悟。

為了躲避尋仇，泰來決定逃亡，承諾將澤送去同路的摔角學校。在旅途中，兩個人不僅成為了好友。（《迷途花生醬》劇照）

這部電影獲得觀眾喜愛並非毫無緣故。雖然它是一部低成本的小製作電影，卻有不少討好的地方。一是讓唐氏綜合症演員扮演唐氏綜合症角色，編導不只是讓他做戲，而且把各種起伏情緒和獨到的幽默感結合演員本身的能力和氣質，做到恰到好處的結合，最後的效果令人驚艷。演員的表演真實而不做作，各種戲份也拿捏得很好，使得角色溫暖友善之餘，又不是一個毫無個性的平板人物。

為了找到演員與澤對戲，導演也頗費了心思。沙拉保夫是一個非常聰明的選擇，他演繹出角色泰來的陰暗面，他的卑微，以及他的善良。除了和澤的表演打動人心，沙拉保夫和女主角狄高達莊遜之間的對手戲也火花四射。

《迷途花生醬》是一部公路電影，不過導演並沒有把故事放在通常意義的公路上去拍。他們將故事放回家鄉，沿着北卡羅萊納州外灘群島的海岸線，把徒步行走和木筏漂流結合起來，製作出非常特別的旅途見聞，充分展示了美景之餘，又結合公路電影的特性，讓戲中人的旅途充滿變數，不斷地帶來新鮮感。

沙拉保夫（左）和女主角狄高達莊遜（右）之間的對手戲也火花四射。（《迷途花生醬》劇照）

電影的畫面和視覺語言新鮮，色調和光影都令人讚嘆。然而，這些優點似乎也是在掩飾電影的某些不足。首要的問題是，這並不是一部很原創的電影。原創性欠佳並非指電影抄襲了誰，而是它的文本和內核缺乏新意。

公路電影是一種發展非常成熟的類型，導演往往展示角色在旅途中的表現，展示他們的精神追求，角色在達成目標的過程中，經過不同的路段，遇到不同的人物，慢慢知道自己想要尋找的東西到底是什麼。

人生目標，無論具體還是抽象，無論大小，都是公路電影的必然要素。《迷途花生醬》幾乎一開場就把話挑明：澤寄居在老人院過得並不開心，美國政府的規條無法為他找到更合適的歸宿，因此也等於將他囚禁起來，人生沒有刺激和出路。他重複收看一盒摔角錄影帶，角色毫不掩飾地表達了自己想成為一位摔角手的夢想。人生輸家泰來則要擺脫兄長死亡的陰影，也要逃離他耿耿於懷的生活環境—他需要重新建立人生的座標。這樣的搭配非常全面地呈現了教科書中公路電影的設計。兩個人的旅途也是按照公式般的劇本寫作展開，從一開始兩個人的相識、相交，從排斥到接受，再到共患難，都照本宣科。

兩個人的旅途按照公式般的劇本寫作展開，從開始兩個人的相識、相交，從排斥到接受，再到共患難，都照本宣科。（《迷途花生醬》劇照）

在觀影過程中，劇情和角色內心的變化並不令人意外，有一定觀影基礎的觀眾會輕而易舉看穿導演想表達什麼。甚至男女主角從前期的互相鬥嘴到後來漸生情愫，都像是精準的設計，導演很明白故事的要點在哪裏。儘管北卡羅萊納州景色迷人，三位角色的旅途一站又一站，導演卻沒有找到更實在的寫法和劇情。很多時候靠音樂錄影帶的方法，加入各種音樂，隱去角色互動時候的交流，純粹靠拼剪的手法，用接近純音樂的方式處理，很多場景都講得不夠，觀眾只能揣度角色下一步應該如何。

角色要朝哪裏轉變，觀眾都可以猜到。兩位導演很用力地要幫戲中人找到人生的位置，找到實現自我價值的方法，這些方法和帶來的效果大家都耳熟能詳。《迷途花生醬》雖然友善，卻沒有寫出更原創的角色和故事，這也不能不說是一大遺憾吧。

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上文刊登於第216期《香港01》周報（2020年6月1日）《《迷途花生醬》故事動人，原創性欠奉》。

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