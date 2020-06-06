在這種鄉村新經濟的急促發展下，新一輪重振鄉村的勢頭正在冒起，或至少在大膽試驗。三年前筆者走訪江浙地區的鄉村時，最大的感覺是農村的空心化，年輕一代已離開鄉村，只有老年人在務農。老年化、產業空洞化，令鄉村看起來變得絕望。這其實已是存在已久的城鄉差距問題，資本和資源都不在鄉村，令年輕一代只能往外一拼。 撰文：李照興

承接上文：鄉村直播遍地開花 足不出戶享新鮮食材

播主個性化和產品差異化

然而，正如中國第一網紅視頻主李子柒所顯示的經歷，年輕人回鄉近年像有了一個新希望（但本質上，李子柒生產的內容不是直播而是短視頻）。更大的背景是中國互聯網已屆去中心化的時刻，過往靠主流核心平台去幅射連接（包括門戶網站等，可稱為「新經濟中的舊經濟」），現在卻是各家各戶點對點的網絡，平台依然有，像淘寶或抖音，但一經接頭，就形成消費者與生產方的直接交易。

村播新經濟的競爭重點是播主個性化和產品差異化。（新華社）

村播新經濟強調的是播主的個性化和產品的差異化，成功的核心重點，是中國的流行用語：人設，即人物性格或形象設定。它的好處在於無地域的差距，一個走進深山小鄉的人，依樣可以殺出重圍（當然，成功的網紅直播其實是經理人公司的市場操作），至少是提供了一種重新處理農村資源的可能性。

此所以，近一年筆者觀察到一個年輕一代回歸鄉村的傾向。可要特別留意是，暫時看到的回歸原因，未肯定是農村新經濟的成功（因畢竟成功案例有限）或村播的真正後果。因為亦都好大機會，年輕人回歸只是出於今天城鄉差異已沒過往嚴重，隨着城市生活成本不斷提高，而鄉居生活不再像以前那麼落後，返回鄉村過基本日子，再嘗試尋找新發展機會，反而成了另一種選擇。

筆者碰到的回鄉新一代，有些像城外人般，回流到鄉村開發旅遊業，因為外人進村，怎樣都需要有熟悉當地環境及關係的人去串連。其他也有原村民回鄉後，通過開發針對市場的農產品去作創業轉型，例如過往家中種的是低消費農作物，可據城市消費需求，轉型為花藝盆景等。

有原村民回鄉後，通過開發針對市場的農產品去作創業轉型，例如過往家中種的是低消費農作物，可據城市消費需求，轉型為花藝盆景等。（新華社）

村播造就草根流量明星

就近例子是上周的杭州千島湖開湖捕魚季節，平台就極力推出千島湖捕魚即食直播，結合吃播（專門尋訪特色美食的播主），在捕魚的船上直接開爐烹調，針對全國對湖鮮的需求。又或者，雞農在直播中，帶觀者參觀農場和飼料，強調土產、鮮味、質樸，間中有點笨拙的泥土氣息，但看起來非常真誠。

那就是人設的力量。就如過往看明星形象，他真人怎樣不重要。如今，農村播主就是一個可供消費的土味形象，他們滿足的是社交媒體熟人賣貨的心理和市場趨勢，通過農村樸素生活的人設，滿足城市消費者對大自然原生食材的想像。這基本上可複製到賣大米、西瓜、水蜜桃甚至到多肉植物之上。城中消費者都嚮往及傾向相信，小農場的產出更為天然，更為健康，雞更有雞味，菜更有菜味。

城中消費者都嚮往及傾向相信，小農場的產出更為天然。（新華社）

平台自然樂於幫忙捧紅這些新草根流量明星，給積極參與者各種驗證。一個村播達人的身份，是需要滿足這些績效考核（KPI）：直播頻率方面，開播月均不少於18天，每天的開播時長均不低於三小時；直播場景需要在原產地、工廠、農莊等貼近村播場景；直播間人物必須為農民、村民、縣長、村官等；直播間貨品必須七成是農民土產品，三成可以是相關聯的產品，場均退貨率不能高於五成等等。

大家腦海中可以出現這種畫面：在村委的開會大堂中，放上多台電腦及手機，以及直播輔助工具，村中老少有興趣者，都來參加開直播的基本訓練。再過一陣，農民阿姨每天作三小時農舍直播，一邊介紹新的農產，後面見到孫兒在小桌上做功課，間或有家養貓狗過鏡。

村播嘗試解決的，是農村的生產如何走向更廣大市場的問題，以及另一個極端： 城市中的年輕人如果回到鄉村可以做什麼？故此，它同時想疏導的，也是城市的過度擁擠問題。

村播嘗試解決的，是農村的生產如何走向更廣大市場的問題，以及另一個：若果城市年輕人回到農村可以做什麼？（新華社）

在農產品衝出去的問題上，懷抱的當似是互聯網烏托邦式理想主義。它的挑戰是，當熱潮過去，產品的質素及供應方式，是否能普遍地被城市消費者接受，並形成一個可持續的經濟圈常態。當中，除卻對大自然原生態產品的幻想，落到現實，農產品是否經得起質量考究和形成市場慣性？一般農產品有沒有經過嚴謹的衞生檢驗？會否構成隱患？當大眾對直播熱潮厭倦，好奇能否持續？這決定了村播是否真正發揮到它重整農村新經濟的作用。

至於從城市走回鄉的角度中，當新的資本介入，可能引發新一波的鄉村資源爭奪戰，利益分配如何擺平，也是鄉村新經濟另一個戰場。真實的爭議，激發的新問題，遠遠不能單純被漂亮的直播數據所蓋過。

上文刊登於第216期《香港01》周報（2020年6月1日）《村播成為新農具 中國鄉村經濟出現新轉型》，網上標題為編輯重擬。

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