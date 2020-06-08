《暖男花店》今年1月在日本上映，如無疫情，原本應該趁着情人節與亞洲觀眾共襄盛舉，如今成功上映，已經步入夏季，差一點就錯過花期。從片名及宣傳資料可以輕易看出，這是一部愛情電影，導演是擅長拍浪漫題材的今泉力哉，陣容則有人氣男星田中圭、近年由模特兒成功轉型為演員的岡崎紗繪、演技備受好評的童星白鳥玉季等。 撰文︰寇斯珮

故事講述居於小鎮的夏目誠一（田中圭飾）經營着一家叫做Mellow的花店，他不僅出售美麗的花卉，而且有過人的審美眼光和插花技藝，一直受到顧客好評，由此帶來一段又一段異性緣，他卻似乎獨獨對拉麵店主木帆（岡崎紗繪飾）尤為關注。電影以細膩的鏡頭展示這些人物之間欲說還休的複雜關係。

夏目誠一（田中圭飾）經營着一家叫做Mellow的花店，他有過人的審美眼光和插花技藝。（《暖男花店》劇照）

導演今泉力哉近十年來拍攝了許多兼具寫實與浪漫的戀愛故事，擅長從獨到的角度挖掘青少年戀愛的酸甜與苦澀，還可以在意想不到的地方施以幽默的筆觸，影像風格十分親和，同時又具備獨到的思考，細微處透露個性。2019年公映的作品《愛是什麼》講扭曲又無法自拔的單戀故事，以無可救藥的沉溺敘事獲得《電影旬報》年度十佳推薦。因此，《暖男花店》就更加令人期待。

電影的選角雖然略顯保守，卻十分精準。田中圭靠日劇《大叔的愛》人氣飆升，他演活了木訥深情的角色，電影中的夏目完全符合其戲路，有魅力而不自知，工作和待人接物特別堅持自我。白鳥玉季扮演夏目的外甥女，聰明伶俐，通曉人情，時不時會有些毒舌金句。友坂理惠飾演戀愛觀獨特的人妻，性格內向卻極有主見。和導演多度合作的志田彩良則扮演一位青春期的運動少女，受到多位學妹敬仰，卻深為夏目傾倒。這些角色都呈現了不同演員最擅長最得心應手的一面，細緻的描寫加上得當的表演，觀眾很容易投入其中。

白鳥玉季（左）扮演夏目的外甥女，聰明伶俐，通曉人情，時不時會有些毒舌金句。（《暖男花店》劇照）

相對於前作《愛是什麼》的殘酷，《暖男花店》則溫暖積極得多。雖說設計出夏目誠一這個完美的角色，並與人氣演員田中圭結合的方法有些勝之不武，卻與電影的主流商業氣質匹配，實屬無可厚非。這個不自知的萬人迷，與不同女性的互動就成為電影的看點。

儘管店主夏目誠一是萬人迷，導演卻不是要拍一個遙不可及的美男子。配合田中圭的氣質，他想要塑造的是敦厚可靠的平凡人，無論相貌、舉止或穿着，夏目都是一個精緻的平凡人，他認真體貼感性，但並非高高在上。劇中的女性為他傾倒，卻並不是拋棄自我的心動。

友坂理惠飾演戀愛觀獨特的人妻，性格內向卻極有主見。（《暖男花店》劇照）

今泉力哉擅於處理女性角色，甚至比核心角色更加仔細，她們清楚自己對夏目的感情到達何種程度，明白到表白對於自己有何意義，無論成功與否，她們都理解自己想要什麼。比如友坂理惠扮演的麻里子從有限的接觸中愛上夏目，卻無法啟齒，只覺得愧對丈夫，因此，不管能否與夏目開展戀情，都執意先與丈夫分手，只因覺得自己對丈夫已經不誠實，極度喜愛她的丈夫反而幫忙促成表白，儘管最後場面一度不愉快，導演卻拍出了一種荒誕中不失溫馨幽默、同時帶點沮喪的特殊場面。

中學生宏美（志田彩良飾）很有同性緣，但從日常點滴中深深仰慕夏目。她猶豫很久才向夏目表白，然後也清楚地告訴對方「不用說我也知道你會拒絕，因為我只是初中生，你接受我倒覺得你是變態」，夏目還是誠懇地拒絕了她。宏美理所當然地落空，經歷失戀的悲傷，卻欣賞對方對感情的認真，細緻的情感鋪敘，為宏美這個戲份不多的角色塑造出豐富立體的形象。

志田彩良扮演一位青春期的運動少女，受到多位學妹敬仰，卻深為夏目傾倒。（《暖男花店》劇照）

電影的主線當然是夏目與拉麵店主木帆的關係。今泉力哉只讓兩人相處，卻沒有讓他們大肆談情。借助外甥女之口，點出男女主角可能互相喜歡的事實，卻又不急着讓他們約會，甚至表白也一直很克制。

今泉力哉很聰明地設計了好幾場戲，並非推進相愛這個情節，反而仔細地呈現了兩個人面對不同事件的反應，以此表明兩個人的性格，他們為何從事現在的職業，他們到底為對方的哪些特質所吸引。

經過這樣的細膩鋪陳，儘管設定中男主角夏目具備強大的魅力，《暖男花店》並沒有變成一邊倒的故事，反而清晰地呈現了仰慕他的不同女性，她們心動的原因，她們面對一位優秀的異性時，對自我的理解過程。這或許就是今泉力哉在愛情題材上屢獲好評的原因吧。

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上文刊登於第217期《香港01》周報（2020年6月8日）《《暖男花店》細膩平衡的愛情小品》。

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