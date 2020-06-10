【美國示威．深度】要是在美國⋯⋯「警暴」會如何終結？

在明尼蘇達州（Minnesota）最大城市明尼阿波利斯市（Minneapolis），一名非裔男子佛洛依德（George Floyd）疑在上月25日因警員使用過度武力拘捕而死亡後，民眾上街抗議。隨後蔓延至全國逾140個地區，爆發大規模騷亂及警民衝突，甚至出現大規模的警察暴力場面，令社會出現改革警隊的呼聲。烈火、催淚彈連連，令不少香港網民聯想起連綿數月的「反修例風波」，表示「黑警無分國界」、「要是在香港，一早就開槍了」云云。事實上當社會出現動亂時，警察應該扮演怎樣的角色？其作用會因不同體制而呈現不同的面貌嗎？而各地政治與社會文化的差別，對警察使用過度武力的反應又有何不同之處？

由「佛洛依德之死」所引發的抗議已踏入半個月，各地由和平集會日漸演變成大規模騷亂及警民衝突。各州相繼出現縱火、騷亂、搶劫以及破壞公共與私人財產：示威者焚燒國旗、燒毀警車警署、搶掠商店貨品及在牆上塗鴉；警察則使用橡膠子彈、閃光彈和催淚彈驅散人群。截至當地時間周日（31日）晚，全美至少22個州、接近40個主要城市實施宵禁。有15個州及華盛頓特區已調動國民警衛隊。

「佛洛依德之死」引發的抗議已踏入半個月，各地漸演變成大規模騷亂。圖為黑人女子手持George Floyd 的肖像示威。（Carlos Barria／路透社）

5月29日凌晨，美國總統特朗普在Twitter發文稱示威者為暴徒（thugs），又指自己不能袖手旁觀任由此事發生，表示「無論多難，我們都會恢復對局面的掌控，但是當劫掠開始時，射擊就會開始（Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!）。」白宮視抗議為「暴亂」，特朗普更揚言，如果州長無法借助國民警衛隊恢復社會秩序，聯邦政府會派遣軍方介入，後來疑因受州長拒絕及社會口誅筆伐才改口，但這已顯示特朗普應對蔓延到全國的暴力行為的態度。

「有警察加入我們」？

面對美國的社會動盪，中港兩地評價不一。內地官方及媒體利用美國的示威騷亂，嘲諷美國雙重標準。除了這種隔岸觀火的態度外，因美國不斷升級的抗議行動，與事隔一年仍未歇息的反修例風波有類似之處，許多人將香港警察與美國警察的做法作比較，認為香港與美國警察高下立見。例如有媒體報道，在密歇根州傑納西縣 （Genesee）的示威活動中，警長Chris Swanson試圖與被防暴警阻截的民眾對話，隨後警員們更放下防暴裝備加入加入遊行隊伍；而在佛羅里達州珊瑚牆市（Coral Gables）、密蘇里州佛格森市（Ferguson）等地，有警隊高層及警員單膝跪下，與示威者禱告及對話。

在喬治亞州亞特蘭大，警民對峙期間，防暴警員做出單膝下跪，悼念弗洛伊德的動作。（美聯社）

雖然美國有警民團結的時刻，但更多的卻是警民衝突的片段。據美聯社統計美國至今有超過一萬人被捕，不少人因涉嫌盜竊、縱火、嚴重毆打和參與騷亂。過程中亦不乏警車衝撞示威人群、防暴警察肆意推撞；而連日來已有逾廿名記者在採訪期間，即使表明傳媒身分，亦被警方阻撓採訪或拘捕，甚至遭噴胡椒噴霧、被橡膠子彈擊中。

事實上，美國執法沿襲固制度，本身極為複雜，不論在縣、市、州的地方層面均設有警察部門，另有在聯邦制下的國民警衛隊及憲兵部隊等，然而不管屬於那個政府執法部門，維持公眾秩序和治安是必要責任。

如何處理警暴？

近年各地出現抗爭浪潮，印尼、西班牙、智利等均爆發曠日持久的大型示威。如始於2018年11月的法國黃背心運動，在巴黎等地多次發生騷亂，示威者在街上放火、拆毀路牌及架設路障；警方則施放催淚彈和水炮驅散示威者，更動用口徑達40毫米的「防禦球發射器」（LBD）發射橡膠子彈。法國警方曾表示，示威在首兩個多月間，已造成最少1,900名示威者和1,200名警員受傷。

面對社會動亂時，美國也會用盡一切方法平亂，通常換來的是更大的反撲。如在上周四（4日），紐約水牛城（Buffalo）一位75歲示威者被兩名警員無故推倒，頭破血流但沒有警員伸出援手，同日兩名涉事警員被停薪停職，隨後被控二級襲擊罪，因而引起警察抗議，57名防暴警察集體退出當地的「緊急應變小組」；亦有費城警員疑用警棍毆打學生示威者頭部而遭檢控。

在紐約水牛城一位75歲示威者被兩名警員無故推倒，頭破血流但沒有警員伸出援手，同日兩名涉事警員被停薪停職，隨後被控二級襲擊罪。（路透社）

事實上，在「警察暴力」（police brutality）一直是全球爭議話題。是次事件表面上是抗議執法暴力，實質亦使美國警察制度的缺陷重新浮現：如美國警察執法致死的案件逾數百宗、最高法院在1960年代頒布的「有限制的豁免權」（Qualified immunity），使美國出現警員濫暴但不用負責的情況等。

美國民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等人在6月8日提出改革警隊議案，內容包括強制所有警員攜帶攝錄裝置、禁止拘捕時向疑犯箍頸鎖喉等，議案亦提出修訂警察「有限制的豁免權」門檻，避免豁免權成為警察的「免死金牌」。

討論美國警民衝突以至大規模示威時，斷不能抽空種族議題、經濟因素等社會背景作討論。警民屬相互關係，加上各地背景脈絡不一，如何執法難以一概而論。但不同國家地區的例子反映，不論民主體制還是集權管治，警方在日常執法時或會濫權、過分使用武力的情況，當中只有程度和問責之別。而如何面對、處理以至修正，才是最能分辦一個地方當權者、以至普世價值的高低。

6月8日，美國眾議院議長佩洛西（圖中橙衣者）與多位民主黨議員為佛洛依德默哀。（美聯社）

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