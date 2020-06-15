綜觀過去一年，香港經歷的「反修例運動」幾乎未曾間斷。由起初200萬人遊行，到以顏色作區分的群體對立，再迎來數之不盡的暴力衝突，以及市民對於警方執法不公的質疑，統統貫穿着整場運動的每段脈絡，更為身處這場風波中的港人留下烙印。為了平息亂局，全國人大早前正式決議通過授權人大常委會制定直接在港實施的「港版國安法」，惟此舉進一步增添市民恐慌，更開始喚起對香港前途的擔憂，在網絡上搜索與「移民」有關的關鍵詞頻數更於短時間內飆升，恍如喚起一場「應否與香港走下去」的全民討論，叫人不得不反思「究竟我們要如何走下去」。

英國外相早前考慮增加BNO持有人權利。（路透社）

根據香港Google Trend數據，當「港版國安法」的消息流出後，「國安法」與「移民」兩個關鍵詞便旋即成為當日搜尋引擎中的熱門字眼，兩者的關聯率更一度升至0.99，意味着社會大眾對「港版國安法」的第一反應便是移民。這項數據無疑反映出市民普遍對香港前途問題感到悲觀。而隨着英國外相藍韜文公開表示，一旦中國實施「港版國安法」，英國政府會研究容許近300萬名英國國民海外護照（BNO）持有人延長在英國逗留的期限，相關討論的熱烈程度也因此達至頂峰。

回顧各地歷史，人口遷移絕非新鮮事，對港人而言更屬眾人皆知的權利。再回想起市民過去一年的生活狀態，幾乎每天都要處於躁動難安的氛圍中，更要面對各種因黃藍撕裂帶來的情緒困擾，也確實不難預料「離開」這個選項終將會有來臨的一日。然而，有不少網民表示，他們的離開實屬無奈，背後也曾有不少掙扎與遺憾。故我們不禁要問，究竟離開香港是否必然的抉擇，若市民不能離開的話，他們的未來又該何去何從？

究竟離開香港是否必然的抉擇，若市民不能離開的話，他們的未來又該何去何從？（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港大學心理學系副教授陳濬靈認為，港人對移民的話題最熟悉不過。他舉起手指頭數算起來，表示過去發生的六七暴動丶六四事件丶九七回歸等政治議題，都先後觸發過香港數波移民潮。故近年出現的政治議題，特別是港人擔憂「反修例運動」及「港版國安法」的影響，都自然會促使他們萌生離開的念頭，故他對此不太驚訝，更直言「這都不是深奧難明的道理」。

沒錯，現代人的血液裏似乎都埋藏一個本能，便是喜歡「安穩」。陳濬靈提到人口遷移理論，指促成人類作出移民決定的因由，某程度上與「Push and Pull Factors」也有關係，亦即是人們經常討論的「誘因」與「推動力」。而將理論套用在香港當下局勢來分析，自然也不難理解，為何社會混亂會驅使部份市民選擇離開這片土地，前往一個更理想及安穩的地方居住。至於坊間也有不少研究指出，不論是示威者還是警方使用暴力，都成為了港人選舉移民的「推動力」，而此情況對於有家室的人來說就更是如此。

陳濬靈指出，坊間有不少研究都表明，不管是任何一方使用過分的暴力，都有可能成為港人移民的「推動力」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

回顧昔日香港的移民潮，某程度上與這次移民潮也有共通點，便是市民都對香港的前景失去信心。特別是二三十年前選擇離開的港人，他們很多都害怕九七回歸後的種種不明朗因素，因此採用一種類似於「買保險」的方式暫離。若然回歸後情況不似他們預期般嚴峻，他們或多或少會有回流香港的想法，或者是安排子女們回港發展。撇除對內地政府的不信任，總的來說，這批人普遍還是頗為滿意香港的整體發展。

因應反修例運動離開的港人，儘管他們離開的原因與政治因素難脫關係，惟坊間對於移民的看法與昔日也漸趨不同，似乎大家對「香港」都開始感到絕望，更為傾向離開後「不再回頭」。而要剖釋這種絕望的來源，相信與近年港人普遍所感受到的群體對立、社會不公義、對中央政府不滿等因素有關。不過，人類作為情感動物，難免會因時間積累而漸漸對居住地方產生情感與共鳴，選擇移民的港人也概莫能外。惟最終抉擇如何，相信都必然是會是深思熟慮的結果。

對於選擇離開是否是一個好的抉擇，陳濬靈認為在回答這個問題前，必須先梳理清楚究竟「移民」的動機為何，是為了融入新地方的生活文化，還是僅僅嘗試將現存的文化對外移植？

陳濬靈留意到，近日有港人擬於海外覓地，以重建「新香港」為目標。據知，目前有數個團隊前往歐美各地調研，嘗試研究是否能通過買地的方式重建「新香港」。當中港商高廣垣的計劃最受大眾矚目，他早前接受《端傳媒》專訪時表示，正準備前往愛爾蘭與當地官員洽商土地收購事宜，並提出一個大膽想法：香港人前往新的國家建立新的香港。

當身處同溫層愈久，人類思維只會愈趨簡單化，更可能會對敵方陣營存有更多刻板印象。（資料圖片 /羅國輝攝）

去年10月份，高廣垣團隊也曾透露首次接觸愛爾蘭官員的經歷，表示他們聽畢計劃後，都紛紛表示「樂於接受」，更一度向公眾披露，團隊正向愛爾蘭政府磋商，希望待相關計劃落實後，能盡可能擴闊移民的光譜，除了能吸引香港精英階層，也能包括其他階層人士，包括退休人士、學生及不同工種的勞動人口，以避免計劃淪為單純的投資移民，希望可以吸納更多擁護共同價值的港人。

不過，這種「港人建港」的論述卻引起了陳濬靈的疑惑。他直言，「要長遠維持港人的身份認同，恐怕不能僅僅依靠雞蛋仔和魚蛋吧。」他認為，不論港人最終會否離開，都必須思考清楚，究竟前往異地建設「新香港」的做法，當中用以維繫「香港人」身份的媒介又是何物。

他進一步解釋，指出不少港人都有意繼承「香港人」的身份落地生根。然而，當中的討論極為深奧，絕不能忽視「身份構建」的來源與其合理性。他看到有不少港人都將「移民」及「建設新香港」淪為口號般宣傳，甚至乎簡單地將身份的維繫建基在「共同敵人」的塑造，卻忽略了背後最重要的思考，即構建「香港人」身份的核心價值是什麼，特別是他們對於「自由」這個定義的理解，其實又有多大程度上的相同。看來，我們不得不認真思考，當他們失去這些核心價值後，再在新的地方冠上「香港人」稱謂時，所獲得的這個身份又是否能算得上完滿。

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上文節錄自第218期《香港01》周報（2020年6月15日）《移民潮或湧現 再思香港如何走下去》。

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