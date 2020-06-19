歷史發展，從來難以估計。如果活在今天的任何一個人，穿越時空回到1965年，告訴剛得知自己生活的地方被東姑阿都拉曼（馬來西亞首任首相，被尊為「馬來西亞國父」）「踢出」馬來西亞聯邦的新加坡人：「你們的國家將來會很成功」，應該會被視為瘋狂的傻子。 的確，那個年頭面對自然資源匱乏、貪污腐敗嚴重、失去馬來西亞腹地的依靠，很少人會認為新加坡能夠成功。如今，獅城卻不斷蓬勃發展，英國《金融時報》更稱她為「東方的蘇黎世」，世人似乎已經將新加坡與成功完全劃上等號。 撰文：羅乃智

究竟是什麼因素造就新加坡的成功？她的成功故事不易說，同時，撰寫新加坡的成功故事者，卻也從來不缺。今次的挑戰者，乃是美國塔夫茨大學佛萊契法律與外交學院海洋史教授約翰．培瑞（John Curtis Perry），他是東亞研究專家，著作等身，主題多與海洋扣連，他寫下的《新加坡的非典型崛起》，英文原著題為《Singapore: Unlikely Power》，台灣的出版社為其添上副題「駕馭海洋的小城大國」，可見此書在訴說新加坡成功故事時，側重點在其「國際性」和「海洋性」，較忽視「亞洲性」和「本土性」，以海洋史的視角，將新加坡的成功故事娓娓道來。

新加坡超級樹叢花園。（Getty Images ）

英/華合作 開創成功方程式

一般人說起新加坡的歷史，或許會從將新加坡建為歐亞之間國際港口的萊佛士爵士（Sir Stamford Raffles）說起。約翰．培瑞明顯不滿足於此，海洋史研究的是人類在海洋上的交流互動，在海洋史的框架下，自然可以追溯至更遠。他選擇由十四世紀前開始探索，描述一段由海盜、商人、移民、征服者交錯編織而成的故事，時空也由大航海時代開始談起，到後來的英國殖民統治、二次大戰時日本佔領，再跨越至被馬來西亞聯邦「掃出家門」，獨立自治，逐步冒起，成為被《經濟學人》評為整體經商方便度全球第一的國家。

在約翰．培瑞眼中，如果要以最簡單的言辭去訴說新加坡的成功故事，一言以蔽之，就是英國人卓越的治理加上華人的冒險精神，合寫成創造商業成長的方程式。作者認為，不同族群之間都找到合適的位置來發展，對於新加坡，華人是亞洲區域中重要的連接者，歐洲人則是通往倫敦這當時全球轉運港的重要管道；華人具備商業熱情，英國人引此力量至國際軌道，海洋則成為雙方攜手合作、大展身手的舞台。發展至今，新加坡相當賣力地推銷自己是為「全球城市」，目標是超越國際商務區域中心的定位，野心勃勃地朝世界海商首都的目標進發，成為「新倫敦」。

當然，新加坡不是烏托邦，也有種種內部問題及矛盾。撇開資本高度集中、貧富不均、在全球來去自如的「國際人」與工人階級的「內陸人」產生裂痕等經濟現象不說，旁人多認為新加坡舒適，但在作者眼中，經過刻意的社會改造後，居住其中的人雖然享受高度的舒適，但是，生活卻是在同質性甚高的政治空間中，他巧妙地以一名印度司機的笑話高度歸納獅城面對政治壓抑的問題：馬六甲海峽中有兩條狗相遇，來自印尼的表示自己不能等，要盡快去新加坡謀好差事、享受有冷氣的公寓，而來自新加坡的表示只想要大聲汪汪叫。這也讓讀者反思，新加坡究竟是「亞洲的大蘋果」，抑或是「有死刑的迪士尼樂園」？

新加坡總理李顯龍。（法新社）

藝術創新不足 未見「新加坡製造」

儘管在李顯龍上台後情況有些微改善，但約翰．培瑞仍對新加坡的未來憂心忡忡。他戴上西方學者的眼鏡，擔心其缺乏政治自由發展。他解釋，新加坡雖然擁有民主制度結構，包括選舉、議會、政黨等元素，卻缺乏真正的民主文化。政府過於着力發展，卻如揠苗助長，反過來削弱企業家的創新能力、民間的藝術靈感，是以尚未有「新加坡製造」（Made in Singapore）的品牌出現在全球市場的眼簾下。他歸咎於政府官員只視創意和藝術為需要操縱和利用之事，動機也從來只是商業考慮，而非化為人類經驗的表述；重點仍是集體，而非個人。然而，如果政府銳意發展經濟，必須營造有利於真正創新的環境，只有如此，方可跳出原有區域，面向全球。

書中提到開國之父李光耀嘗試將新加坡歷史定於一尊，喜歡撰寫個人傳記的他，就將其回憶錄命名為《The Singapore Story》，意圖相當明顯，遂也成為官方主流史觀。約翰．培瑞身為西方歷史學者，當然不會全盤接受官方主流史觀，卻也未見大力否定，他只是以通史式手法來敘述。綜觀全書，遺憾是未見他提出什麼深邃歷史觀點，或者另類歷史角度以重寫新加坡的歷史，有點可惜。勉強要說，就是偏重海洋史的角度，從第一章以《在航海時代之前》為標題，可見一斑。

正由於是通史式寫作，各個篇章之間，分配平均，全書時間跨度甚為廣闊，去到中後段，才進入一般讀者熟悉的新加坡歷史，也就是李光耀與人民行動黨的登場。即使近代歷史資料信手拈來，作者也未有重筆記載。不過，在字裏行間，也盡現這位東南亞史專家對新加坡建國之父李光耀的重視和欣賞。他筆下毫不吝嗇、也不掩飾對其稱許之情，例如形容李光耀「智慧和人格力量都令人折服」、「具有非常靈巧的政治手腕」、「極具親和力又能宏觀思考大問題」等。

故此在書中的下半部份，亦有一定篇幅透露出作者將獅城的非典型崛起，頗多歸功於這位極具爭議性、美國媒體《商業內幕》筆下「二十世紀最成功的獨裁者」。他甚至不諱言，認為李光耀的去世，意味這個小國面臨新時代，「我們的故事基本上在此停住」，可見新加坡首任總理在其心中地位。

新加坡組屋。（資料圖片）

殖民者視角 參考資料欠全面

此書英文版頗受好評，被形容為敘事節奏完美，描述生動清晰，卻仍有不少缺點。其中最為明顯，卻又無可厚非的，是基於語言所礙，作者的參考資料中，華文著作近乎絕迹，而以英文為主要載體的史料，或多或少在取態上傾向於殖民者視角，難免有其偏頗。約翰．培瑞也多次指出華人在新加坡發展中的重要性，但他忽略這重要社群的歷史視角，如何譜寫完整故事？

如果希望對新加坡的發展有較為概括的印象，這本著作算是不錯的選擇。當然，如果意欲一窺獅城全豹的話，閱讀其他華文書籍，難以避免。這當然怪不得這位著書甚豐的太平洋研究專家，只是作為讀者，難免期待有學者可以學貫中西，參考中西史料，例如由台灣醫生吳易叡撰寫、從旅居者生活角度出發的《赤道上的極地：新加坡微民族誌》，或者由新加坡華人李慧敏所書、比較獅城在李光耀時代前後變化的《新加坡，原來如此！一個成長在李光耀時代的公民真心告白》，再撰寫更為綜合視角的新加坡故事。

香港人讀新加坡的故事，在參詳學習之餘，也難免暗中比較，在作者提及「香港」二字時，特別聚精會神。例如書本提及，在香港成為英國殖民地前，新加坡被視為「前進中國的門戶」（gateway to China），因而當它被香港取代後，很可能也會失去和中國的貿易，而這正是新加坡建城的理由以及繁榮致富的首要因素。

每年有不少智庫及研究組織，發表類似經濟自由度指數等排名，雙城中人均會盯着排行榜，緊張冠軍花落誰家。這種互相競爭的心態，約翰．培瑞自然也看在眼內，並指出兩個港口素來競爭激烈，恐懼被對方取代，戰戰兢兢，不敢落後一步，也逼使兩地不斷精益求精，追求創新，角逐全球港口龍頭地位。兩地的競爭當然不限於港口吞吐量，而是更為全面的較勁，不過，在國際新格局下，雙城的故事會否從此改寫，在此消彼長下，走出南轅北轍的路？暫時不得而知。

如果希望對新加坡的發展有較為概括的印象，這本著作算是不錯的選擇。（資料圖片）

讀畢約翰．培瑞對新加坡發展的通史式解說後，自然會問：新加坡未來的故事如何走？在中美兩個大國關係緊張的國際形勢下，素來左右逢源的新加坡會否被迫歸邊？萬一發生，將如何影響這個蕞爾小國的命運。在一代巨人李光耀倒下後，這個「成功」故事可以如何譜寫下去？在新冠病毒肆虐期間，新加坡的確診數字因外籍勞工宿舍而急遽上升，再度引致當地人與外來勞工的矛盾，政府致力達至的族群平衡，會否就此打破，動搖國之根本？新加坡未來之路，將更受國際關注；定位類似的香港，自然也無法忽視。

約翰．培瑞在結尾中寫道：「究竟什麼是『成功』？新加坡現在也在苦思摸索。這也是我們所有人的共同課題。」的確，基於歷史條件的不同，任何國家的成功經驗皆難以複製，不過，我們仍然可以以史為師，從中歸納，提煉精華，轉化為全人類的智慧，以譜寫更多成功故事。

《新加坡的非典型崛起》 副題：從萊佛士爵士到李光耀，駕馭海洋的小城大國 作者：約翰．培瑞（John Curtis Perry） 譯者：林添貴 出版：八旗文化（台北） 出版日期：2020年3月（英文原著則為2017年）

上文節錄自第218期《香港01》周報（2020年6月15日）《《新加坡的非典型崛起》 海洋史觀下的獅城奇蹟》。

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