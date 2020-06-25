香港的社會保障來自稅收，不像外國般有其他來源，「福利養懶人」想法深入民心，香港要推動全民基本收入，比台灣更困難。事實上，不要說基本收入，全民退休保障和強制醫保等方案也被政府拒絕，只剩下問題多多的強積金、自願醫保等個人供款項目，試問香港還有什麼土壤落實基本收入？ 偏偏有人不這麼看，香港社會保障學會（社保學會）理事梁寶龍是其中之一。他認為全民退保固然要繼續爭取，但同時要想辦法超越它，而且深信基本收入較全民退保更理想。

梁寶龍研究批評香港社會保障制度千瘡百孔，家庭照顧者是忽略的一群。（資料圖片）

梁寶龍上月發表支持主婦權益的文章，他寫道：「領取全民基本收入並無資格限制，不論是否有工作，人人有份，也不論貧富，能解決人的基本生活需要，這正是師奶所需要的保障計劃。」

2018年，蓋伊．史坦丁（Guy Standing）獲邀來港分享基本收入保障，梁寶龍自此開始認真研究相關議題，可惜，當時港人對此概念仍相當陌生，難以帶起民間討論。

非洲實驗改善基層生活

梁寶龍接受《香港01》周報訪問時透露，「領取基本收入不是不工作，政府也不是包養人。非洲曾有一個基本收入試驗，有女士領錢後購買麵粉等材料製作食物，做小生意，逐漸改善家庭生活。」這是納米比亞在2008年推動的實驗，當地政府與宗教及愛滋病防治等民間組織合作，選定中部Otjivero四個村莊，試行兩年基本收入補助。6,000名60歲以下村民每月無條件獲發100納米比亞元（約52港元），有婦女用這筆錢買麵粉和酵母製作麵包，以每個麵包1納米比亞元推售，每月賺取400納米比亞元收入。計劃協助大部份家庭成功脫貧，其中貧窮線以下人口由76%減至16%，罪案率下降逾三成。

倡設獨立機構監督實施

社保學會在1989年成立，以研究及倡議切合香港的社保制度為宗旨。對於政府應對疫情的方案，梁寶龍直斥保就業紓困措施思慮不周，在推出初期遺漏不少群體，例如長者。「早點接納周永新（的退保方案），照顧長者，就不會這麼麻煩。一直以來，香港社會對失業救助不足，現在才臨急抱佛腳。」

周永新曾發表全民退保建議，迄今仍無疾而終。（資料圖片／鄧倩螢攝）

如果有一天，政府真的研究基本收入，應考慮什麼方案？梁寶龍坦言未仔細研究，僅提出幾項要點：除了不設審查外，金額應參考最低工資的比例；至於派發對象，他跟史坦丁的看法不同，認為家庭模式較恰當，由家庭大小和成員年紀決定發放金額；即使有基本收入，也不能取代社會服務，身為中風康復者的他深明基本收入不能取代醫療、老人、殘疾人士及託兒服務。

錢從何來？他歡迎加徵適量稅款以支援基本收入，但並不擔心加稅會趕走企業。他以新加坡為例，指當地政府規定僱主要供款公積金，仍無阻外資進駐。至於全球基本收入，社保學會暫時大膽假設，由金融交易稅抽取0.082%，就可支付八個最低度發展國家總人口人均每天兩美元的開銷，另一可行財政來源是經濟合作暨發展組織（OECD）的發展援助金。

他強調，基本收入制度需由獨立機構管理，當中要有工會代表和民選議員，拉近工人與制度的距離，並監察政府，「一定要有透明度，不是由行政部門說了算。」他感受到疫情改變了港人思維，認同要有長期的生活保障，雖難以推測基本收入的討論是否曇花一現，但認為有需要研究，相信終有一天會合用。

相關文章︰

【社會保障】每人每月有錢收 基本收入成疫症「解藥」？

【社會保障】要緩解民粹浪潮 基本收入幫到手嗎？

上文刊登於第219期《香港01》周報（2020年6月22日）《不一定養懶人 香港可有試驗空間？》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

【01倡議】聽四代人之苦 解深層次結構矛盾

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，閱讀更多深度報道。