【死因無可疑．影評】九十年代B級片的失敗複製

《死因無可疑》是導演袁劍偉的第二部長片，依舊和林嘉欣夫妻檔上陣。改編日本作家貴志祐介的恐怖小說《黑暗之家》，原著在1997年發表，在第四屆日本恐怖懸疑小說大賞中獲獎，隨後在日本大賣120萬冊，一度人氣高企。1999年，日本導演森田芳光曾改編為電影，2007年韓國導演申泰羅也拿下版權拍過韓國版。多年後，香港版才姍姍來遲。 撰文：寇斯珮

三個版本從基本背景設定上都遵照原著，講保險索償故事，亦為精簡敘事，作出不少改動，減去原著部份人物，也改變了原故事中一些場景。貴志祐介雖為推理小說作者，在《黑暗之家》中，小說最後100頁驚心動魄的追殺過程原本發生在保險公司辦公大樓，《死因無可疑》將選址改為偏遠的村屋，可謂最大的改動，為免減低觀影樂趣，暫不劇透，或許將三部電影及小說原作對照比較也是趣事，先且分析新版的改編及其特色。

林嘉欣在戲中飾演爛賭的師奶。（《死因無可疑》劇照）

袁劍偉的前作《暗色天堂》也是改編之作，運用大量沉鬱的色彩和演員的情緒表演招徠，並不太讓人失望。張學友與林嘉欣的對手戲雖然步步進逼，卻也脫胎於舞台劇原作情感，宗教及道德重重推動，保留了原作的氣質。《死因無可疑》的前期宣傳一直主打林嘉欣和黃秋生做對手，等到戲院一看，電影其實是以陳家樂飾演的保險經紀為主線（符合原著），黃秋生的戲份絕對是配角，林嘉欣的戲份再多一些，卻也不算主角。

《死因無可疑》與前作《暗色天堂》不同，是徹底的類型電影。陳家樂飾演的經紀在電影前半部份與觀眾一樣蒙在鼓裏，很快導演便借其他配角的視角交代真兇，觀眾由解謎者變為旁觀主角遭遇兇險的第三者，全程為主角擔驚受怕。不禁讓人回憶起香港電影上世紀九十年代大量B級片的視覺風格，電影重點不在揭示誰是兇手及如何犯案，旨在讓觀眾站在上帝視角，卻又無法改變主角命運，從而體會其中無力的緊張感。

這部電影確實集齊當年B級片的諸多特色，原作情緒緊張的兇案和追殺故事，具備話題性的配角，視覺聳動血腥的殺人及恐嚇過程，但港產片環境已今非昔比，放在當年只算二線影片，如今都算大製作，評判標準自然不能以B級片而論。

電影是以陳家樂飾演的保險經紀為主線。（《死因無可疑》劇照）

實際上，《死因無可疑》缺點太多。導演拋棄推理過程，直接將電影定位在驚悚類型並不算錯，只可惜他對驚悚的定義很陳舊。電影開篇不久，陳家樂接到無名電話，導演急不可耐地製造各種玄機渲染緊張氣氛，畫面特寫，音樂加持，還特意不拍出黃秋生正面面部表情，實則過猶不及，觀眾不僅輕易猜出打電話之人由黃秋生扮演，實際的驚悚效果亦根本無力，皆因幼稚與兒戲的分鏡沒達致效果。

為怕觀眾忘記林嘉欣與黃秋生皆屬好戲之人，導演亦濃墨重彩為他們的表演助力，即便二人交足功課，但無奈剪輯與鏡頭語言皆粗糙，人物的書寫也很單薄，迅速淪為失敗的感官刺激。

最慘也最不堪的戲份來自廖啟智扮演的教授甘清石，這樣資深的演員在電影中的表演刻意、誇張、不自然，通常都是導演之過。廖啟智在本片中的表演沒有一段可以合格，足見導演完全對甘清石這個角色的創作毫無頭緒，也對心理有問題的狂妄性格認知欠充足。

平心而論，廖啟智不是容易駕馭的演員，有心人可以發現他近十年來在電影中少有超水準發揮，常常過火，這也從側面反映出如今大部份導演對表演的指導皆不過關，甚至對表演本身的認知相當淺薄。

廖啟智在本片中的表演沒有一段可以合格，足見導演完全對甘清石這個角色的創作毫無頭緒，也對心理有問題的狂妄性格認知欠充足。（《死因無可疑》劇照）

本片讓人懷疑袁劍偉是否真是廣告及MV導演出身。通常多拍MV和廣告，導演會很熟悉視覺語言，而且了解構圖與音效的配合。《死因無可疑》的驚悚效果皆不是由劇情張力帶來，反而都是來自刻意的視覺刺激，血腥的駭人畫面，它對犯罪人格和變態殺手的描繪也如電影的視覺風格一樣，仍停留在遙遠的九十年代。

如果真的回到九十年代，邱禮濤所拍攝的一系列變態兇案電影雖然製作並非上乘，但比《死因無可疑》更為可觀。過去大眾對邱禮濤拍片量雖有耳聞，卻似乎不以為意。如今再看，現在香港電影市場上的類型片，才知道即便是交功課，其中也有高低之分。在這樣不如意的執導水準之下，林嘉欣與黃秋生傾盡全力，也無法提升本片質素。何況是每一次出場都修飾得過度乾淨，表情照足電視劇路數的陳家樂呢？

上文刊登於第220期《香港01》周報（2020年6月29日）《《日間演奏會散場時》 「遺憾的愛情」令人遺憾》。

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