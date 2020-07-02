過半美國州份疫情反彈　特朗普強人形象難再維持

「記住，製造業本來是永遠不會回來的。現在它回來了，大舉回來了。」特朗普上周四（6月25日）到大選戰場威斯康星州（Wisconsin）參觀一家來自意大利的海軍工廠時向在場人士自誇。此時，包括威斯康星州在內的美國29個州已錄得新冠肺炎新增確診人數的14天上升趨勢。對此，特朗普卻說：「如果我們不測試，我們就不會有案例。」

眼見諸如德克薩斯州（Texas）等州份確診人數佔病毒測試比例一度升穿10%，而十多個州份新冠病人住院人數也持續上升，哈佛大學的公共衞生專家布魯蒙塔爾（David Blumenthal）就指特朗普輕率疫情讓美國人見證着「一場慢動作的公共衞生火車撞毀事故」。

根據路透社在6月22至23日進行的民調，滿意特朗普處理疫情手法的受訪美國人已跌至37%，是路透社3月開始進行同類民調以來最低，而不滿者比例則為58%。

近來特朗普與民主黨準總統競選人拜登（Joe Biden）的民調差距持續保持在兩位數百分點以上。圖為特朗普6月24日在白宮與來訪的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會晤後舉行發佈會。（Getty）

疫情再成選舉焦點

正當特朗普無顧疫情大談製造業回流之際，其民主黨對手拜登同日到另一戰場賓夕法尼亞州（Pennsylvania）與家中有病人的多個家庭見面，討論醫療問題。隨後，他也在當地發表演說，除了指摘特朗普只顧「抱怨疫情發生在他身上」外，更將經濟牌向特朗普打回去：「驚人地，他現在還未能掌握到這次危機最基本的事實：要救經濟，我們就要先控制好疫情。」

事實上，即使特朗普上周初仍聲稱疫情「正在離去」，又繼續指摘「假新聞媒體」誇大疫情，可是上周五（6月26日）領導抗疫小組的副總統彭斯（Mike Pence）已重啟了停辦近兩個月的公開疫情簡報會，可見疫情重拾升勢已是白宮不能逃避的問題。

同時，一直緊從特朗普疫情取態的德州州長阿博特（Greg Abbott），甚至是曾以「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號教導牙牙學語兒子聞名的佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也似乎被疫情逼得不得不與特朗普分道揚鑣。

上周一連數日打破單日最高新增確診人數紀錄的德州與佛州是美國最早解封的州份。德州的居家隔離令早在4月30日結束，零售店、餐廳、戲院、健身室、商場全面開放；佛州的居家隔離令則在5月4日結束，當地多數商舖與海灘隨後也陸續重開。

6月26日，美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci，右）與副總統彭斯共同出席疫情簡報會。（Getty）

然而，兩州6月中旬以來疫情大漲不止，阿博特上周四決定停止進一步重啟經濟，並呼籲民眾要戴上口罩、避免非必要的外出，而德桑蒂斯也承認「我沒有說我們會進入下一階段解封」。兩人翌日更決定不同程度地重新關閉酒吧和收緊食肆人流。

根據6月中旬以來的八個全國民調，拜登皆以8至14個百分點的差距大幅領先特朗普。在此等形勢下，國會共和黨人也心知不妙。現已成特朗普忠實盟友的參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）就承認「這是甚差的幾周，在結構上我們要有更好表現」；參議院多數黨黨鞭圖恩（John Thune）則說得更明白：「他很懂得選民基本盤，可是在11月決定選舉結果的人將會是站在中間的人。」

問題是，特朗普的基本盤能否維持也難以說準。6月20日，已「休息」三個月的特朗普在俄克拉荷馬州（Oklahoma）的塔爾薩（Tulsa）重啟競選大集會；會場可容納1.9萬人，而特朗普競選團隊事前更在場外搭台以招呼「外溢人潮」，豈料最終只有約6,200位支持者出席集會，會場內更是一片藍色空席。配合其後美國西岸，以及布滿共和黨傳統票倉的南部州份疫情急速上漲，集會當日場內的那一片藍（民主黨代表顏色）似乎預示着特朗普連任選戰剛重新出發就先自失足。

除了疫情的再爆發揭示了特朗普政府失算外，特朗普本人一直小心維持的能幹強人形象，也漸有崩壞之象。

6月26日，美國華盛頓州州長簽署政令，要求全州人民在公開場合必須佩戴口罩，以減緩病毒傳播。當日，該州溫哥華市有市民遊行抗議，違令拒不佩戴口罩。（Getty）

管治無能的「真人秀」

6月上旬因威脅出兵對付「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威而受到包括國防部長埃斯珀（Mark Esper）在內的前任和現任軍方高層批評後，特朗普6月13日出席西點軍校的畢業儀式，希望在民眾心中重建其與軍方關係緊密的形象。豈料他當天走下台時步伐遲鈍的影片卻成為全美熱話，讓外界關注現年74歲、向來不太注意健康飲食的特朗普身體有否出現問題（相較之下，拜登每日以運動開啟新的一天，並慣以蛋白飲料作早餐）。對此，特朗普在塔爾薩的集會上就特意向支持者解釋此事。

除此之外，特朗普最近一連串的施政疏漏與政治醜聞，也使人對他和他領導的政府能力產生質疑。

首先，司法部長巴爾（William Barr）早前試圖辭退主理華爾街司法事務的紐約南區聯邦檢察長伯曼（Geoffrey Berman）時，就製造出本來不應該存在的人事亂局，連續佔了幾天政治新聞頭條。

6月19日，巴爾突然宣布伯曼即將離職，並反常規地空降新澤西州檢察長暫時接任。由於伯曼正主理多宗與特朗普友人相關的案件，此舉本已讓人猜疑。豈料伯曼隨後馬上回應指自己看新聞才知道自己正要離職，強調自己沒有辭職，也沒有辭職的意願，更特別聲明自己會留任繼續現有調查，似乎暗示巴爾解僱他是別有所圖。翌日，巴爾祭出特朗普授權再發聲明，並同意按照正常程序由伯曼副手接任，伯曼才同意請辭。然而，媒體同日詢問特朗普此事時，後者卻說事件與自己無關。直至上周四，伯曼的提名繼任人、現任美國證券交易委員會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）也在何時知道任命一事上改口，可見人事亂況未改。

6月23日，一位紐約市民走過布魯克林大橋。過去數周以來，曾經的「美國疫情震中」紐約州疫情持續好轉，然而美國整體疫情卻因南部各州的迅速惡化而加劇。（Getty）

連開除一個自己有權開除的下屬也混亂至此，加上此事正好接上白宮前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）上周二（6月23日）出書大爆特朗普無知無能與白宮亂局的新聞，人們難免將伯曼事件看成特朗普政府管理無能的「真人秀」。

此時，經濟明顯難有V型反彈，不少州份更有停止解封的勢頭，就業情況未見明顯起色，過去兩周的每周新申領失業救濟金人數也維持在大約150萬人的水平。於是，特朗普就只有「重施故技」，希望以意識形態之爭挽回劣勢。

經歷早前「童年入境者暫緩遣返手續」（DACA）的司法敗仗，特朗普上周一（6月21日）就簽署行政命令，以保護美國人就業為由，延長本來已存在的綠卡申請凍結令至本年年底，更將禁令擴展至一系列的簽證之上，當中更包括科技人才常用的H-1B簽證，導致亞馬遜（Amazon）、Google等科技巨企都公開表達不滿。

此等對移民問題的炒作更「誤中副車」。根據英國《金融時報》的報道，有上千名回國續領H-1B簽證、原本一直在美國工作的印度籍科技人員受禁令影響而被迫滯留。當中，更有不少長期在美國生活、配偶兒女都在美國的印籍人士。這些人明顯不是美國反移民情緒的對象，更不是一直積極巴結印度的特朗普所要針對的目標。此等政令與其目標不符的情況似乎只得一個解釋，就是白宮無能莽撞。

新冠肺炎疫情的持續失控，令美國經濟遲遲無法開始全面重啟。（Getty）

保守派或重新反思特朗普？

根據美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）6月11至15日進行的民調，在「應付危機」、「抗疫回應」、「醫療政策」、「種族關係」等四個項目中，認為拜登會比特朗普做得更好的受訪者比例高於持相反意見者11至22個百分點不等。而特朗普唯一勝過拜登的項目只在「經濟」，可是兩人在此的差距只有5個百分點。同時，有高達58%受訪者認為特朗普沒有良好領導能力，比拜登高出13個百分點。由此可見，至少一般民眾眼中的能力評比上，特朗普幾乎一面倒的不如拜登。

如果我們以民調網站RealClearPolitics的各州綜合民調計算，並將特朗普與拜登民望差距超過5個百分點的州份分別算作兩人的選舉人票的話，拜登如今已能以307票大勝特朗普的142票，餘下的搖擺州已可忽略。當然，我們不能否定2016年的「特朗普奇蹟」有可能再次出現，只不過以常識和數據作判斷的話，我們卻難以想像這個奇蹟如何能夠出現。

特朗普自上任以來，一直只以保守派政策或意識形態的能幹強人形象自居，希望靠美國地域政治給予保守派的選舉優勢來擊敗普遍只集中在城市的自由派。然而，正如中世紀篤信上帝的修道院教士們也懂得質疑「上帝能否創造一塊自己舉不起的石頭」一般，在如今特朗普無能與勢弱的事例紛呈，一部份四年來篤信特朗普的人難免對他們所信的生出理性的疑慮。這一絲疑慮的存在與否，已足以左右11月大選的結局。