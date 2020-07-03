【港區國安法】可不可以用另一種方式去鍾意香港？

「我哋真係好撚鍾意香港」——香港回歸23周年前一小時，由全國人大常委親自制訂的「港區國安法」，正式經特區政府頒布實施；有人急急腳辦理移民，有人匆匆忙續領BNO，也有人選擇在國安法下的七一遊行當中，用只有香港人明白的方式，大聲疾呼對香港的愛。灣仔北海中心對開的電車路上，曾有一幅印有「我哋真係好撚鍾意香港」的大型直幡，引發無數市民感慨——正因為愛，即使恐懼，也要上街；所以，不願任她沉淪，更無法抽身離開。

有人說，這份愛，是反修例風波過後，香港人對這片土地即將「陷入墮落」而發出的最後哀號。它不可能不讓人動容，但也不可謂不讓人沉重——為了愛，無數香港人頂著烈日、擋著風雨，一次又一次走上街頭，力求不讓香港變成另一個模樣；但也同樣是為了愛，無數年輕人鋌而走險、訴諸極端，一場又一場暴力衝突，漸漸把香港變成另一個模樣。

7月1日灣仔北海中心對開的電車路上，有人上街遊行，舉起大型直幡。（資料圖片／羅國輝攝）

我們愛她的法治，但我們仗著人多勢眾推翻社會既定決策機制，甚至以身試法、衝擊法治；我們愛她的勇敢，但我們光逞匹夫之勇，而沒有展現安民之謀，導致一個個有志青年白白「送頭」；我們愛她的團結，但我們卻糾纏「顏色鬥爭」，把香港推向空前撕裂；我們愛她的繁榮璀璨、讓我們安身立命，但我們卻揚言「攬炒」、要她來「陪葬」。

世界上本來就有著不同方式的愛，但這一年來，似乎只有這種「簡單粗暴」的方式，才是被認可的愛。然而，就像永遠不了解兒女想法的父母一樣，也像總是摸不清對方心思的情侶一般，這份深沉、這份轟烈，對香港而言，似乎無處安放。當我們以為傾盡所有，就可換來我們所求的愛的回報，諸如民主自由，結果卻是欲哭無淚的愛的代價，令高度自治受損。

一場又一場暴力衝突，漸漸把香港變成另一個模樣。我們真的了解香港需要怎樣的愛嗎？（資料圖片／李澤彤攝）

其實，我們真的了解香港需要怎樣的愛嗎？當我們希望香港變成更好的香港，我們又是否知道，怎樣的香港才是更好的香港？經過黃金時代的輝煌，現在的她早就千蒼百孔，經濟上產業單一、轉型困難、人才流失，民生上分配不均、貧富懸殊、上流停滯；我們明知這是資本主義的腐敗扭曲所惹的禍，但我們又一廂情願地沉迷在意識形態的二元對立當中，以為民主自由就是香港的靈丹妙藥，而忽略了公平正義才是善治的基本前提——可是，放眼世界，「公平正義」並沒有伴隨「民主自由」而生，反倒淪為民粹政客的空頭支票，令社會折騰。

誰何嘗不是「好撚鍾意香港」？但既然愛，為何一有不滿，就想要摧毀，然後轉身離開？而既然愛，為何不冷靜下來，想想應該如何去愛，才是對香港的最好回饋，而不會造成傷害？

更多《香港01》深度報道文章︰

【港區國安法．深度】港英「政治部」怎樣運作？

【健康碼．深度】香港新冠測試又貴又少 剖析當中三大因由

桂山島填海．深度｜中央出手顯港府無能 但借地建屋難解深層矛盾

港版國安法．深度｜港澳「國安委」大不同——範疇更廣，職能更窄？

【港版國安法．深度】香港設國安委員會 「澳門模式」有何借鑑

【港版國安法．深度】澳門如何完成《基本法》23條立法？

港版國安法｜梁美芬促盡早完成23條 不排除藉此移除「人大版」

【國歌法二讀．深度】一文看清立法之爭真假議題——偏見還是藉口？

歷史科．深度｜從試題之爭思國民意識—殖民地培養了怎樣的港人？