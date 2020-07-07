《落葉殺人事件》在多個影展上取得不錯的口碑。導演三澤拓哉與監製黃飛鵬在韓國的電影工作坊相識，發現彼此對電影創作的看法和認知都很接近。兩人將這計劃提交到釜山國際電影節，獲得了亞洲電影基金資助，由港日韓三地的電影人合作，拍攝了這部《落葉殺人事件》。 撰文︰寇斯珮

（《落葉殺人事件》劇照）

《落葉殺人事件》在日本神奈川拍攝，童星出身的森優作與業內正竄紅的人氣模特兒守屋光治共演，香港演員盧鎮業客串，由南韓團隊完成音效後製，聽來似乎陣容龐大，實則預算相當有限。韓國和日本的獨立電影人也面臨着難以為劇本尋找投資的困境。兩地的優點是已經發展出具規模的獨立院線，因此作品推出之後不愁沒有放映機會。

在電影之中，四個年輕人因為鬱鬱不得志，轉向賭博、欺凌和暴力。這原本是值得大大延伸的線索。導演似乎在發展人物關係時，不斷猶疑到底要發展「殺人事件」這個劇情元素，還是要去擴大人物之間的矛盾。最後兩邊都進展得不是很充分。

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《 《落葉殺人事件》跨區合拍片有參考價值》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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