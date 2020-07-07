新冠肺炎肆虐，各個國家或地區限制出入邊境的規定相繼出台，使得不少猶如候鳥般的留學生的生活發生極大變化。在台灣，疫情限制令更讓在台求學的大陸學生進退兩難。 今年4月9日，中國教育部官方網站發布一則消息：暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升學，對已在島內高校就讀並願繼續在台升學的陸生，可依自願原則自行決定。一時間，陸生恍如被拋棄的孩子，前無歸途，後不見來路。

來自江蘇的Shirly（化名）是台灣北部某私校醫技系（醫學檢驗暨生物技術學系）的大四女生，馬上面臨畢業試的壓力。但在疫情當下，比起這些，她遇到一個更尷尬的境地—無法回台灣的學校繼續學業。

台灣民間團體「境外生權益小組」上月初到教育部陳情，促請部門讓境外生分批入境。（中央社）

疫情滯留 身份成為敏感問題

隨着新冠肺炎疫情進一步擴散，台灣當局全面封鎖關口，中央流行疫情指揮中心於2020年1月26日起，推出入境限制：全面暫緩大陸籍旅客入境，大陸學生亦被列入暫緩名單。春節假期返鄉探親的Shirly和她的同學就是這批「受害者」，不得不留在內地，無法回台開學。

專業是人文社會學科的阿普，來台之前就和台灣學生打過交道，他常常看台灣的新聞，和他們探討兩岸關係議題。對於當下的陸生問題，他分析說，「我不是專業人士，無法對台灣整體的防疫政策及抗疫成績做全面評價。但對於根據國籍（地域）身份而非旅遊史和感染數字採取的限制入境政策，我認為是一種明顯的歧視性政策。」

台灣教育部6月中宣布，11個低風險國家及地區應屆畢業生可分批返台就學，當中不包括陸生。（中央社）

據悉，目前在台陸生總數約有8,000多人，這次春節前後爆發的疫情導致800多人在台灣，7,000多人在內地。他們是兩岸博弈之中被夾在中間的群體。當下的流離失所和無可奈何，讓從小接受「台灣同胞」教育，又在台灣繼續接受教育的陸生身份，在兩岸關係中的特殊角色再一次被擺上桌面。

鬥獸之困 無聲抗議在台權益

新學期已經開始數月，陸生們還在家中，有部份學校開設網課，亦有部份學校為陸生安排作業。阿普和他身邊的同學決定採取行動來維護自己的上課權益。「我們組成了關注疫情期間陸生權益的線上群組，每天在群組裏交流疫情及兩岸官方政策變動的資訊，並商討行動策略。我們發動聯署，徵集同學和老師的簽名，也曾與台灣媒體、公民團體、意見領袖及立法委員聯繫，有些陸生更以個人名義發表公開信，嘗試通過各種渠道表達訴求。」陸生在Facebook成立了「新冠肺炎在台陸生關注組」粉絲專頁，截稿前的追蹤人數達1,043人。

繼續閱讀：【在台陸生．二】九年沉浮 陸生在台的悲與喜

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《兩岸關係僵 求學路戛然 台灣陸生夾縫中抗爭》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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