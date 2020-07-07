阿普回憶起在台灣求學的日子，日常交往中，台灣同學似乎也沒有因為他的陸生身份而對他不友善，拿掉陸生的標籤，大家都是一樣生活在新時代的年輕人。但是，他認為，「區別對待主要體現在一些制度層面。」

承接上文：【在台陸生．一】因疫情滯留 進退兩難中無聲抗爭

台灣當局封鎖關口，並推出入境限制，陸生求學路斷，未知能否如期畢業。（中央社）

親身經歷 制度層面區別對待

台灣的一些無形的制度有意無意把陸生排斥在外，讓陸生試圖在融入這片土地時，遭遇了重重阻力。陸生是唯一在台居留超過六個月仍無法享有健保（即醫療保險）的外籍學生，這個議題曾在2015年在社會上引發討論。依照台灣《全民健康保險法》第9條，在台就學的外籍生及僑生，只要在台居留滿六個月就可以納入健保。但依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，陸生屬「停留」而非「居留」，故無法納入健保，需自行投買商業保險。

縱觀歷史，從2011年台灣開放陸生來台，截止2020年，已經持續了九年時間。即使陸生註冊人數起起伏伏，但是，陸生的不間斷輸送，意味大陸方面願意將人才和交流機會給予台灣。如今，這樣的機會或將中斷。

五年前，露西隻身一人來台灣時，兩岸教育界互相開放大門， 許多陸生也熱衷去台灣上學，離家近、文化相近、學費生活費相對低廉、學校選擇多、素質不錯等等條件頗為吸引。

不少陸生分享，在日常交往中感受到台灣人謙恭有禮，台灣同學沒有因為其陸生身份而不友善，彼此相處融洽。（中央社）

五年前，露西隻身一人來台灣時，兩岸教育界互相開放大門， 許多陸生也熱衷去台灣上學，離家近、文化相近、學費生活費相對低廉、學校選擇多、素質不錯等等條件頗為吸引。

截稿前，記者回訪了幾位受訪者，得知滯留在家的陸生仍舊無法開始正常的學業。為自己的權益發聲後，一切還是沒有變化，讓這群年輕人感到無奈。Shirly說，台灣的求學經歷有如出國留學的跳板，她想先在內地找些實習機會，之後會選擇出國念書。阿普則繼續在家準備論文，等待返校的一天。博士生露西已經在北京開展新工作，但仍不時關注對岸的新聞。

雖然部份學校開設網課，但不少陸生都希望可早日回台繼續學業。（中央社）

作為跨境求學的群體，陸生和準陸生是中國社會和兩岸關係的重要存在。何時能夠完全消解因為制度而造成的兩岸青年隔閡，擺脫對立，讓交流變得暢通，那一天或許就可以實現真正和平對談了。

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《兩岸關係僵 求學路戛然 台灣陸生夾縫中抗爭》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

221期《01周報》精選內容：

【封面報道】港獨思潮——從萌芽到覆滅

《港區國安法》的通過，幾乎預示着本地「港獨」思潮末路。本土派「國師」陳雲宣布退出香港社運，為此作了註腳。然而，這股激進思潮從何而來？如何將香港拖入政治撕裂的境地？今後又將往何處去？

【深度解讀】港區國安法對中國刑法的繼承與調整

細審《港區國安法》，不難看出條文基本上以中國《刑法》作為基礎，可謂是中央在法律層面嘗試統合「一國兩制」差異的首次嘗試，不管隸屬任何政治立場，都有必要冷靜理性看待這條新的香港法律。

【01倡議】四方面着手與年輕人復和

反修例運動爆發一年後的今天，被捕人數直逼9,000，面臨法律檢控，當中多為年輕人。僅靠刑事後果未必能令年輕人守法，《香港01》倡議在法律、心理和社會關係層面支援年輕人，幫助其解決問題，真正修補社會撕裂。

【其他精彩內容】

在台灣，無聲抗爭的陸生面向無門

迎戰雲端遊戲 主機如何不死？

疫情促使改變 歐洲藝術界走近大眾

陰謀論何以得逞? 無知是恐懼的最佳入口