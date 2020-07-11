兩岸本是同根同源，不少內地年輕人一直對海峽對岸懷抱美好想像。上世紀八、九十年代，台灣流行文化曾給內地人帶來思想衝擊，成為幾代人的集體回憶。從偶像歌星、電影電視到文學作品：最早期的台灣校園民歌及鄧麗君歌聲是內地青年愛的啟蒙，後來的周杰倫和五月天成為不少人的童年天籟，瓊瑤劇俘獲了萬千年輕人的心，余光中和白先勇的文字深入人心，楊德昌和侯孝賢的電影帶來了最初關於南國寶島的印象。

承接上文：【在台陸生．二】九年浮沉飽受無形排斥 陸生在台的悲與喜

台灣文化給內地人帶來不少衝擊，成為年輕人的集體回憶。（Getty Images）

千頭萬緒 陸生對台感情複雜

官方往來的停滯並不妨礙民間熱切的嚮往，對於仍舊選擇去台灣求學的陸生來說，他們希望憑一己之力架構起兩地溝通交流的橋樑。阿普說，在上小學的時候就開始喜歡看關於台灣的新聞。作為專門研究華人社會及兩岸三地族群身份認同的大陸學子，對台灣本土社會的關心更甚，誠然，很多陸生當初赴台的原因就是對寶島抱有期望。

共歷悲情 難解兩岸糾葛關係

台灣教育中的悲情歷史包括馬關條約、台灣民主國和抗日運動，把台灣數百年來的歷史詮釋為悲情和不由自主，可藉此來突顯台灣的抗爭精神與獨立自主的意識。儘管兩岸在歷史上所承受的屈辱與苦難的具體內容不盡相同，但基於共通的「悲情」經驗，兩岸都應該學會包容、尊重與理解對方的情感、經驗與歷史記憶。如果兩岸之間能夠從理解彼此的苦難與悲情開始尋找出和解的方案，對於世界上其他處在苦難、對抗與仇恨中的人們也將有重大的啟示意義。

本年初，台灣暫緩中國籍旅客入境，陸生亦被列入暫緩名單，疫情期間只可留在內地，返台升學日子遙遙無期。（美聯社）

當陸生回到大陸生活，讓遊子們更多感覺到的是科技和經濟的發展和進步。大陸人民很團結，也逐漸在進步。如果非要比較兩地，露西說，「台灣的教育很重視多元發展，大陸的教育特別重視效能。我覺得沒有哪個更好，只是會培養出有差異的學生，正因為這些差異，才讓赴台陸生和在大陸求學的台生更特殊，更有意義。因為凡走過必留下痕迹。」

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《悲情城市 寶島想像 陸生對台依舊充滿熱愛》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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細審《港區國安法》，不難看出條文基本上以中國《刑法》作為基礎，可謂是中央在法律層面嘗試統合「一國兩制」差異的首次嘗試，不管隸屬任何政治立場，都有必要冷靜理性看待這條新的香港法律。

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反修例運動爆發一年後的今天，被捕人數直逼9,000，面臨法律檢控，當中多為年輕人。僅靠刑事後果未必能令年輕人守法，《香港01》倡議在法律、心理和社會關係層面支援年輕人，幫助其解決問題，真正修補社會撕裂。

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