美國記者埃德加斯諾（Edgar Snow）於上世紀三十年代出版的《西行漫記》（Red Star Over China，中文原名為《紅星照耀中國》）使毛澤東聞名於世，亦激勵千萬中國青年投身共產革命。在該書面世前，中國共產黨一直予人神秘的印象，蔣介石雖然懸紅緝拿其頭目，可是，人們對它所知不多，毛澤東的相片和傳記也流出很少，甚至有假的，蘇俄共產國際對毛澤東的了解也只是一鱗半爪。 撰文︰方蘅

本書嘗試抽絲剝繭，解讀有關毛澤東的謎團，並加深了解當年國內外政治和社會狀況。（Getty Images）

手拿雨傘的革命家

還有一個或許讀者感到有趣的事，原來毛澤東是一位手拿雨傘的革命家。當今香港有所謂「雨傘革命」，誰想到二十世紀早期毛澤東發動共產革命，也是以手持雨傘的形象出現。關於毛澤東和雨傘，還有一段軼聞，就是1970年毛澤東接受斯諾訪問時，自我評價為「和尚打傘」，意即無法無天。可是，斯諾在美國《生活》畫報上卻介紹道：「他說，他不過是一個帶着把破傘漫步在世間的孤僧。」

石川禎浩著作《「紅星」是怎樣升起的》。（資料圖片）

本書是對《西行漫記》的補充和研究，特別探討斯諾的著作出版前，世界對毛澤東有怎樣的認識，以及斯諾的著作如何改變這種認識，適合研究毛澤東及共產黨史的人閱讀，且最好能結合《西行漫記》一起來讀。

《「紅星」是怎樣升起的》 副題：毛澤東早期形象研究 作者：石川禎浩 譯者：袁廣泉 出版：香港中文大學出版社 出版日期：2020年3月

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《《「紅星」是怎樣升起的》革命與名著茶涼之後》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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