新冠肺炎疫情蔓延至今已近半年。疫症之下，莘莘學子參與了香港有史以來最大規模的「網課」實驗。其實，網課與面授課程之間，並不是非黑即白，我們不妨從新加坡的經驗入手，了解該國「互聯網+教育」的混合式學習（Blended Learning）政策創新。 撰文︰石中堅

面對全國停課，新加坡教育界並未忙於甄選針對遙距學習的教育科技產品，而是藉助「學生學習平台」（Student Learning Space，SLS），繼續進行網上教學。

新加坡的「互聯網+教育」混合式學習策略值得香港借鏡。作為統籌香港教育資源的機構，教育局應編制中央課程，為學生提供適應時代的教育資源。（資料圖片／陳嘉元攝）

中央學習平台減低教育資源不均

這個平台強調「以學生為本」，旨在鼓勵學生自主學習，輔以該國教育專家與前線教師製作的線上學習資源，並與國家課程緊密結合。這項新措施亦響應了官方的「資訊科技連結總計劃四」（ICT Connection Masterplan 4）的教育政策，讓科技與課程融為一體，造福學生、家長、學校和教師等持份者。

這套「學習管理系統」讓前線教師可根據校本情況選用平台上的各項教育資源，例如教學影片、動畫等。如果是在班房上課，同學均配備一部裝置，藉此完成各項學習任務。由於所有學生的回饋均在線上完成，這個平台即可儲存、分析及視像化學生的學習數據、追蹤其學習軌迹。

新加坡的中央「學習管理系統」由教育當局與政府科技部門領導，輔以教育專家、學校和前線教師的支持。（路透社）

當地教師分享，這個平台容許學生匿名回答問題，鼓勵其暢所欲言，而不只是如傳統課堂般「舉手」而成為全班焦點。

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《新加坡的教育創新：疫情下探究混合式學習》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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