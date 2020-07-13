《惡．迴家》最吸客之處，乃由韓國綜藝節目《Running Man》固定成員宋智孝主演，她的粉絲大概不會失望。宋智孝告別綜藝節目裏的陽光傻大姐形象，新片的演繹令人耳目一新，雖說不上如《霜花店》般大膽破格，但飾演人物設定複雜的「詭妹」（本片台譯名為《詭妹》），無疑對演技有相當挑戰，她亦成功帶動詭譎氣氛。至於另一主角金武烈，也演活了鐵漢柔情的高富帥才俊，論顏值魅力半點不輸宋智孝。

宋智孝擔任主演。（《惡．迴家》劇照）

本片另一可觀之處，乃在驚慄之上的社會批判元素。驚慄片往往比較單調，離不開「jump scare」嚇人伎倆，徒具娛樂性。然而，韓國電影偏愛滲入社會議題，由《上流寄生族》到一眾「逆權」冠名的劇情片（如《逆權司機》、《逆權大狀》及《1987：逆權公民》）固然如是，就連河正宇主演的恐怖片《凶櫃》亦然。今次《惡．迴家》亦不例外，非但折射了韓國個人及家庭問題，宏觀社會層面更比李英愛主演的《復仇母親》還要貼地、應時，熱衷及關注韓國文化者不可忽視。

另一主角金武烈，也演活了鐵漢柔情的高富帥才俊。（《惡．迴家》劇照）

懸疑片是千萬不應劇透的，宥珍的真正身份便為電影劇力所在。各位讀者宜先看畢電影，才再閱讀下文。

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《 《惡．迴家》驚慄以外的社會批判》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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