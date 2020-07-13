【生命之光．影評】與時俱進的後#MeToo作品

加西艾佛力自編自導自演的第二部作品《生命之光》（Light of My Life）在東西方境遇有些相似。父愛如山可能是這部電影和成年男性觀眾僅有的情感連結，但並不是這部作品的真正創作內核所在。 撰文︰寇斯珮

整個故事聚焦在電影中的父女情感上。（《生命之光》劇照）

電影的前設是世界迎來了一場瘟疫，所有的成年女性都被奪走性命，部份女童倖免於難，卻成為全球關注的對象。父親（艾佛力飾）帶着女兒小布（安娜尼奧斯基飾）走入森林扎營，遠離城鎮，偶爾前往補給，一切只為了保護11歲的女兒平安。

父親（艾佛力飾）帶着女兒小布（安娜尼奧斯基飾）走入森林扎營，遠離城鎮，偶爾前往補給，一切只為了保護11歲的女兒平安。（《生命之光》劇照）

影史上有許多父女相依為命的電影，各種類型都不缺。在這些電影裏，母親幾乎都缺席，是一個不必登場的人。《生命之光》並沒有平白抹去媽媽的角色，哪怕預設所有的女性都得病死，在戲中，製作方鄭重地邀請伊麗莎白莫斯扮演去世的母親。母親形象的出現，意味着電影不是表面那樣，僅屬一部以男性為中心的作品。擺明車馬，《生命之光》是要聊兩性議題。在後#MeToo時代，《生命之光》將女性面對的處境惡化了許多倍，難怪也有人想起美劇《使女的故事》。

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上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《 《生命之光》與時俱進的後#MeToo作品》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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