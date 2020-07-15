自反修例風波以來，高調參與社會運動的公務員不時被指「違反政治中立」、「未能效忠特區」，但未見有人被追究；而訂明公職人員需宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區的《港區國安法》出爐後不久，特區政府上周隨即提出要求公僕簽署文件確認擁護和效忠，違者將按現行機制和法律程序處理。這不禁令人疑惑，究竟是「現行機制」不足以處理公務員效忠問題，還是當局一直未能嚴格執行規例以處分違規公務員？

聶德權表示，日後公務員如在工餘時參與反政府集會，會違反效忠政府的「宣誓誓言」。（資料圖片／梁鵬威攝）

現有機制不能處理效忠問題？

因應有新興公務員組織積極參與社會運動而引發「違反政治中立」原則的爭議，立法會公務員及資助機構員工事務委員會上周五（7月10日）舉行會議，公務員事務局局長聶德權在會上表明，公務員即使在公開場合表達、參與集會，應確保其意見不會引致與其公職身份或職務有實際、觀感上或潛在利益衝突，不能接受公務員與「政府對着幹」；遵照現時「政治中立」的要求原則─效忠和支持政府、落實政府政策，日後如有公務員在工餘時參與反政府集會，明顯違反效忠政府的「宣誓誓言」。

對於顏武周等公開反對政府政策的公務員，政府以往並沒有以違反《公務員守則》為由處分他們，反而多次強調免去其署任職位是基於「行政需要」。（資料圖片／羅君豪攝）

為什麼現在要突然以「宣誓效忠」來「知會」公務員不可再犯？這是否說明現時的公務員處分機制存在一定漏洞，令公務員能夠「選擇性」地效忠政府？

公務員反政府，違規不違法

事實上，當局早已訂定《公務員守則》、《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》等規限守則和處分機制，只是執行情況未如理想，令規則形同虛設。去年涉嫌參與反修例運動的非法集結或暴力活動的43名公務員，政府亦只是以「基於公眾利益的考慮」為由，將其中42人處以停職，並強調「並非紀律處分」。

公務員參與反政府政策集會和罷工公投，本身已與「政治中立」原則背道而馳。（資料圖片／羅君豪攝）

根據現行處分機制，政府會按「既定程序」向涉嫌違反《公務員守則》的公務員採取紀律行動，包括：簡易紀律行動─偶爾遲到等干犯輕微不當行為的公務員，會在部門內被處以口頭或書面警告；正式紀律行動─屢犯輕微不當行為或干犯較嚴重不當行為的公務員，會交由公務員秘書處展開紀律研訊，分析收集到的資料，按行為的嚴重程度作出處分。但不論是上述哪種處分方式，政府對干犯「不當行為」的定義只有不守時、擅離職守、濫用職權、沒有聽從指示或履行職務、濫用政府互聯網服務、工作間暴力等，未見把「政治中立」包括其中。為此，《香港01》記者向公務員事務局查詢違規案例，當局未有提供對應數據。

政府對干犯「不當行為」的定義只有不守時、擅離職守、濫用職權、沒有聽從指示或履行職務等，未見把「政治中立」包括其中。圖為公務員集會。（資料圖片／李澤彤攝）

聶德權回應議員提問時亦以極為隱晦的方式回答，「未知過去的紀律（研訊）委員會中有否違反效忠《基本法》和特區的案例，會再詳細回覆；但若然沒有，就說明還未有個案能夠以此來確立。」不難看出，縱使有處分機制處罰違規的公務員，政府也只是「隻眼開隻眼閉」；直至近年，公務員的效忠問題引起了社會爭議，政府才「急就章」要求公務員宣誓擁護《基本法》、效忠特區政府。

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《如何理解公務員「宣誓效忠」？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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