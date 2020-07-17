對於一個來自異地的外來人來說，英國酒吧大概是進入當地社會一個友善的入口。酒吧更像是一道助你敞開心靈的大門，打開的正是「親切的公共性」。它意指什麼？第一是「a sense of welcome and good-fellowship」，融洽友善的文化，所有人都受歡迎，人和人之間是平等而不互為敵視，互動隨意，但又可以有「自閉」的權利，不受打擾的自由，尊重彼此存在。第二是「a sense of permanence and continuity」，就是酒吧裏延續及保留其銘刻在酒吧和社會上的文化歷史。 撰文：若山

承接上文：【新冠肺炎】英國酒吧解封人頭湧湧 比疫症更可怕的是什麼？

酒吧的文化意涵

Pub之所以能夠成為重要的社會空間，遠遠不止是喝酒聊天。它深入社會肌理，跟英國各種本土文化、創作藝術、政治等編織起來，在社會擔當了關鍵的角色。酒吧是社會儀式性的空間（ritual events）， pub food更是經典英式飲食文化的代表，炸魚薯條、魚批（Fish Pie）、英式早餐（English Breakfast）等都能在pub找得到。

傳統酒吧「老柴郡芝士」座落於倫敦艦隊街小巷的二級歷史建築內，在不同年代皆深受文人作家及知識份子擁戴。（資料圖片／Getty Images）

Pub也是政治家、藝術家思考和靈感激盪的搖籃。一個能在這裏思辯、嚴肅討論至臉紅耳熱，但又不失英式風度的地方。談家事國事至不可方休時，其中一人會跟對方說「我請你飲一round酒」，以緩和激辯的氣氛。倫敦國會議員會聚在議會旁西敏寺的那家酒吧The Red Lion議論國事。酒吧猶如國會的休息室，設有Divine Bell，議事廳復會時酒保便會敲起鐘，提醒議員返回議席。

有些Inn甚至提供教會服務，例如倫敦The Chequers Inn設有聖堂（oratory）及當值的牧師（chaplain）。酒吧的影響力擴展到一個地步，政府甚至在十九世紀嘗試要求Alehouse在星期天關門，以捍衛、保留教會的社會角色—至少星期日人們會去教堂做崇拜，而不是流連酒吧。

2003年訪問英國，與時任首相貝理雅（右）在傳統酒吧Dun Cow Inn共晉午餐。（Getty Images／資料圖片）

乃借酒消愁傳統

英國酗酒問題嚴重。借酒消愁似乎是英國人的傳統。據《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報道，2019年的全球調查顯示，英國是喝酒最兇的國家，每人平均每周醉酒一次。星期五、六的深夜，街上尤多醉酒鬧事者，會有醉漢突然捉着你的手，甚至襲擊你。對此，英國政府嘗試嚴格規管酒吧的營業時間，以減低罪案發生。法例規定，酒吧營業時間為早上11時至晚上11時，有些酒吧申請開至凌晨12時至1時。到近年，除了酒精，英國人也常常用大麻、「笑氣」一氧化二氮（Nitrous Oxide） 麻醉自己—如今倫敦街頭除了遍地玻璃酒樽，還多了一堆堆被棄置的銀色「笑氣」樽。

英國政府在2018年成為世界上首個設立孤獨事務大臣（Minister for Loneliness）的國家，專責梳理市民的憂鬱問題和紓解孤獨現象。當時政府公布調查顯示，英國有14%的人口，即約900萬人經常感到孤單無援。

圖為疫情下安靜的倫敦街頭。（資料圖片／美聯社）

在種種背景及原因下，抑鬱、寂寞無助的情緒慢慢浮現，成為更廣泛的社會問題，以及由此𧗠生的精神健康問題，社企Co-op調查顯示，此問題令僱主每年耗費逾30億英鎊。孤立感對個人健康的傷害，等於每天吸15支香煙。「傳統上，英國人就是如此決心緊閉上唇，人前人後絕口不提遇上什麼苦楚，總是咧着嘴笑，什麼都自己吞下及承受。」

所以，這個國家的壓抑文化，解釋了為什麼在致命的新冠病毒肆虐面前，英國人依然故我，跟他人相擁買醉。身在倫敦蘇豪區，我問跟前沒有佩戴口罩的年輕酒客，你為何來飲酒，不怕感染奪命病毒嗎。他聳聳肩，「你喝酒因為你開心，你喝酒也因為你失落傷心；你喝酒也只是因為看見冰箱裏有酒—一切都多麼稀鬆平常。」

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《封鎖措施鬆綁，人潮洶湧 英國酒吧文化：放縱背後的憂鬱》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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