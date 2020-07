對於一個來自異地的外來人來說,英國酒吧大概是進入當地社會一個友善的入口。酒吧更像是一道助你敞開心靈的大門,打開的正是「親切的公共性」。它意指什麼?第一是「a sense of welcome and good-fellowship」,融洽友善的文化,所有人都受歡迎,人和人之間是平等而不互為敵視,互動隨意,但又可以有「自閉」的權利,不受打擾的自由,尊重彼此存在。第二是「a sense of permanence and continuity」,就是酒吧裏延續及保留其銘刻在酒吧和社會上的文化歷史。

撰文:若山