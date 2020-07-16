【新冠肺炎．深度】疫情肆虐半年　為何醫護租酒店仍被拒？

隨着新冠疫情再度升溫，租用酒店作隔離用途的需求再次上升，除了接受14天強制隔離檢疫的返港人士外，當中還不乏因擔心影響家人健康而租住酒店的高風險人士如前線醫護。但日前網上流傳有前線醫護人員被拒入住酒店，更遭不尊重對待。疫情持續半年多，但政府在社會資源的調配上仍舊欠缺規劃，使醫護的待遇還是十年如一日。

近日有護士在社交網站投稿，指同樣擔任護士的友人即將進入醫院dirty team工作，訂住酒店自我隔離，惟登記入住時卻遭職員無禮對待，如「審犯」般查問，如實作答後遭退錢拒租，其後轉租至另一酒店，再度因工作性質而被拒，不禁慨嘆：「而家醫護連瞓覺嘅地方都冇。」

醫管局在1月初表示覓得268個公立醫院單人宿位予前線醫護人員入住。時至2月底表示，醫管局表示已成功港島區及九龍區四間酒店，提供合共100間獨立房間作臨時住宿，但數目顯然是僧多粥少。酒店拒絕接收醫護人員入住在疫情初期早已時有發生，前線醫護人員為了不傳染家人，只好入住設備欠佳的臨時隔離宿舍。

前線醫護人員為了不傳染家人，只好入住設備欠佳的臨時隔離宿舍。（資料圖片／余睿菁攝）

醫管局除了自2月起為因應對疫情而執行高風險職務的員工發放緊急應變特別津貼，亦向有臨時住宿需要的員工批出特別租賃津貼，每天定額500元。參閱食衞局在立法會的書面答覆，截至5月醫管局已發放1.96億港元的緊急應變特別津貼及7,000萬港元特別租賃津貼，兩者分別接獲30199宗及7351宗申請。但錢並非萬能，當不少酒店均拒絕讓醫護人員入住，提供津貼不能解決醫護人員在租住酒店時所遇到的困難。

美國設機制分配住宿

部分酒店為了保障現有客人及員工的安全，拒絕招待曾與新冠肺炎患者密切接觸者。香港迎來第三波疫情，但政府尚未妥善為醫護安排隔離住宿，酒店業內亦沒有統一的通報機制或名單供醫護參考。

事實上，在疫情蔓延期間，全球酒店幾乎停擺，只有部分酒店維持有限度運作放，供醫護人員、病患等留宿。但在美國，逾17,000間酒店參與由美國酒店業協會（American Hotel & Lodging Association，AHLA）舉辦的「Hospitality for Hope」，向醫護人員提供臨時住宿，提供至少340萬間酒店房間、合共逾122萬床位，已登記的酒店或成為檢疫、隔離中心甚至臨時醫院。有意參與計劃的酒店、醫護人員或組織，可到由酒店管理軟件供應商Cloudbeds開發的#hospitalityhelps網站登記，便會有工作人員分配住宿。

美國醫護人員早前示威遊行。（資料圖片／美聯社）

無安排、無機制、無指引？

香港酒店工會及醫管局員工陣線便曾發出聯合聲明，指醫管局未有提供足夠隔離宿舍，宿舍環境環境惡劣，迫使醫護人員自行安排住宿，但酒店防疫設備不足和缺乏專業防疫知識，變相助社區爆發的機會。當時組織要求醫管局必須提供住宿或提供可供醫護人員入住的酒店名單；如以酒店作為住宿，必須包起整棟酒店以減低社區傳播機會；及提供醫護等級的衛生清潔培訓及服務等，但種種建議卻未有實現。

除了缺乏統一的分配機制外，而供酒店前線員工參考如何處理高危人士的工作細則更未見踪影，只有香港酒店工會自發就酒店工作環境制定「十四天酒店強制隔離指引」。但當疫情再度肆虐，政府這個責任便不能假手於人。