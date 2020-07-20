2020年是中國的多災之年。新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未完全結束，一場洪災又突發而至。中國減災委員會秘書長、應急管理部副部長鄭國光在上周一（7月13日）的記者會上表示，洪澇災害已造成全國27個省區市3,873萬人受災、141人死亡或失蹤，2.9萬間房屋倒塌，造成直接經濟損失861.6億元人民幣。今次災情之重遠超往年，令人不期然想起1998年那場奪去數千人命的洪災。

上周五（7月17日），中共中央政治局常委會召開專門會議應對洪災，中共總書記習近平主持會議並發表講話，強調要做好防汛工作。事實上，持續的暴雨已令各地政府提高警惕。7月12日，中國水利部將水旱災害防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，這是該部門自7月4日將應急回應提升Ⅲ級之後再次上調。

今年內地洪災的災情遠超以往，令人聯想到1998年那場特大洪水。（新華社）

多省預警防汛形勢嚴峻

水利部副部長葉建春表示，內地共有433條河流發生「超警」以上洪水，其中109條河流發生「超保」洪水，33條河流發生超歷史洪水；長江、黃河上游、珠江流域西江和北江、太湖先後發生1號洪水。目前，長江幹流監利以下河段及洞庭湖、鄱陽湖和太湖水位元仍處於「超警」狀態。

7月10日下午1時，水利部長江水利委員會水文局發布鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警，這是洪水預警信號的最高等級。截至上周二（7月14日），江西省水文局已連續六天發布洪水紅色預警。

目前，長江幹流監利以下河段及洞庭湖、鄱陽湖和太湖水位元仍處於「超警」狀態。（人民視覺）

1998年洪災陰影浮現

1998年夏天，中國的長江、松花江、嫩江等主要河流幹支流均發生洪水，造成4,150人死亡，直接經濟損失2,551億元。而目前內地的洪水主要發生在南方，長江流域為重災區，珠江與淮河流域稍次之，尚未在北方形成嚴重災情。而且，人員傷亡明顯少於1998年。

即使就長江流域來看，1998年是全流域的暴雨，今年的強降雨主要集中在長江中下游和沿江地區，範圍更小一些。而且，當年該流域主雨帶降雨量超過700毫米，今年的降雨量尚在600毫米線附近。

長江流域頻傳洪災，三峽大壩水位不斷暴漲，「潰壩說」不斷傳出。（新華社）

關於三峽大壩的謠言

長江三峽水利樞紐工程（簡稱三峽工程）是當今全球最大的水利發電工程，耗資260億美元。當長江中下游發生如此大的洪災後，又一次出現了對三峽工程防洪能力的質疑。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《內地南方數省陷洪澇 「九八洪災」會否再現》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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