坐在碼頭一角的Selina正向記者掐指數算，才驚醒在港工作經已二十多年。「當年我的女兒只有三歲，我便開始想辦法賺更多的錢，只希望她能享有更優質的生活條件。」事隔多年，她仍牢記來港打工的初衷，便是當日的3,000港元月薪。不過，相隔二十多年後，亦即是在目前2020年的「規定最低工資」底下，外傭群體的法定每月最低工資和膳食津貼都不過是4,630元及1,121元。若多年來的薪酬都未見明顯改善，我們實在難以想像，究竟她們的工資是否能追得上本地通脹，遑論支撐在港高昂的物價和生活支出等。

其實，不少外傭工會多年來都堅持爭取更理想的勞工待遇，例如曾有外傭組織要求將她們的薪酬待遇納入《最低工資條例》底下，與本地勞工的薪酬一視同仁地作出檢討，惟絕大部份訴求都沒有得到回應。外傭群體的受薪不被納入相關保障範圍，她們便要長期承受極低的工資待遇，若以每日工作10小時計算，平均時薪只有不足17元，連一頓美式連鎖快餐店中最便宜的套餐都負擔不起。

在港外傭群體的工作、生活待遇長年未獲改善。（李澤彤攝）

每周工作動輒60小時

多年來，不少外傭工會反映外傭的實際工時過長，遠遠超出上述分析中所採用的10個小時。Selina表示，她的僱主育有兩名兒子，分別是9歲和4歲的在學幼童。兩名小僱主不時哭鬧，更經常因搶奪玩具而大打出手。即使Selina當刻處於休息時間，也要即時介入。

早於2018年，外勞事工中心發表相關調查報告，發現全港有約21萬名外傭每天工作超過11小時或以上，佔整體約56%。

2018年外勞事工中心發表相關調查報告，發現全港有約21萬名外傭每天工作超過11小時或以上。（黃舒慧攝）

同住規定利弊並存

另一項爭議點，便是在現行制度下，外傭被規定要與僱主一同居住，而有關安排於2003年正式實施，其目的竟是為防止外傭「秘撈」。

Selina並不抗拒同住安排，認為僱主提供住宿無疑減輕了生活煩惱。而她也十分慶幸自己的僱主為人友善，與她相處融洽，更為她準備了一間衞生條件良好、空間頗大的房間。不過，Selina明白，並非所有外傭都與她一樣幸運，有些僱主未必能提供合理的居住環境。她解釋，曾聽聞有同鄉姐妹被要求「蝸居」於不適切居所，空間只容得下一張兒童床位，整體居住環境極為擠迫，連擺放個人財物的位置都沒有。

「Purple姐姐」李紫昕早年被踢爆涉嫌強迫印傭Lisa居住廁所，結果遭到大批網民狠批。（網上圖片）

而Selina的所見所聞絕非罕有，相關惡行更不時遭到曝光。例如有樂壇兒歌天后之稱的「Purple姐姐」李紫昕，她早年被踢爆涉嫌強迫印傭Lisa居住廁所，結果遭到大批網民狠批，指她走「和藹可親」的路線，背後人格卻十分低劣，更惹來印傭協會公開指摘她對工人「猶如畜牲」。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 薪酬福利長年停滯不前 外傭淪為「現代奴隸」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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