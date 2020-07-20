在立法會會議的質詢中，經常可看到問責局長與議員之間的互動—事實上，更多時候只是議員手執報告盡情炮轟官員，而官員往往給出幾句無關痛癢的「官話」予以回覆。無論是會議中，還是媒體報道中的官員形象，總是與「無能」、「理虧」、「不知所謂」掛鈎，也常被議員們形容為「錄音機」。

學者出身，又是民主黨創黨副主席的張炳良，在局長的位置上更能夠「參透」議事廳中的「政治遊戲」，也更能理解不同角色的立場：「無論他們是什麼黨派，都會通過『問倒』官員來表現自己。因為他們的職責是監督政府，而我們作為官員，就是將政府的立場講清楚，能防衛到一項政策的立場就可以。所以雙方的定位不同。」張炳良在2016年剛卸下局長的「包袱」後，於訪問中批評道：「部份議員當自己是『雞蛋』，政府則為『高牆』，將所有問題無限放大去批判，將『責怪和羞辱』當作行政、立法之間的唯一模式。」相信他所言的「雞蛋」與「高牆」，並不代表雙方個人間的互相針對、對抗，而是議員作為民意代表與政府體制的公權力的抗衡。

已退黨的民主黨創黨副主席、運輸及房屋局前局長張炳良。（資料圖片／龔嘉盛攝）

新一屆立法會選舉已進入「摩拳擦掌」的階段，其中，抗爭派樂於稱道的「議會抗爭」一詞頻頻出現於各種發言中。「議會暴力」泛指議員在議會出現的肢體或言語暴力，近年常被泛民主派用以形容「程序公義無法彰顯」。去年5月8日，立法會《逃犯條例》修訂法案委員會「鬧雙胞」，隨後5月11日的會議爆發衝突混亂。

對此，民建聯立法會議員梁志祥表示：「當然了，議會現在這個情況是一個巴掌拍不響的。我們和泛民之間，對社會政策、社會政治的看法不同，泛民要求馬上落實普選，才能開始解決問題。但我們認為不是這樣的，政治問題固然是其中因素，但社會民生的問題解決不了，政治都不會被解決。我們的貧困問題、房屋問題已經成為社會的根本矛盾。」他亦指出，當眾多問題走到這一步，這就不單單是建制與泛民的問題了，而是整個社會的深層矛盾未能得到解決和特區政府的正視。

民建聯立法會議員梁志祥。（資料圖片／余俊亮攝）

范太回憶起當年的議會，十分驕傲的樣子：「當年，即使是反對政府的政策，民主派議員也會提出更具建設性的建議來反駁。其實那時民主派對政府的批評也是很尖銳的，不過僅限於語言上的尖銳，整體上還保持君子風度。始終香港立法會是以英國議會的做法為先例，大家都比較尊重君子之風。」她接着說，議會文化變得這麼多，議事規則卻沒怎麼變，這套規則從精神到細節都是源於英國的議會文化。范太痛惜地表示，現在議員不再是「君子」和「淑女」，而是街頭戰士。在會場中，從粗口謾罵到人格侮辱，更有肢體接觸—這絕不是一個議會應該有的樣子。

歷經不同年代的主席、官員和議員各自從「第一視角」分享了香港立法會中的美好與瑕疵，彷彿仍在不斷提醒：源於西方、吸收了香港社會特色的香港議會，應是香港的「靈魂」—通過溝通和妥協找出共識，為市民帶來更好的生活。儘管人們已開始對立法會亂象感到麻木，但絕不可習以為常。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《從唇槍舌戰到肢體衝撞 議事廳如何淪為泥漿摔角場》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

222期《01周報》精選內容：

疫情撕破「國際都會」假面具 外傭隔離期間歷盡歧視與辛酸

【深度解讀】不能教的「秘密」 纏繞校園的教育紅線

【國際專題】千年神殿爭奪戰再起 「聖索菲亞」的當代難題

【科技．未來】當華為被封殺 群雄逐鹿5G市場