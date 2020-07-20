6月1日，《海南自由貿易港建設總體方案》（下稱《方案》）正式出爐，開宗明義為國家級的戰略決策。從《方案》中各項政策目標所見，諸如零關稅、低企業所得稅、低個人所得稅、島內消費免稅、離島免稅、免簽入境等制度便利方案，似乎甚有香港的影子。此外，香港向來的產業賣點亦見諸於《方案》內容，例如落實金融業擴大開放政策，支持建設國際能源、航運、產權、股權等交易場所，加快發展結算中心；安全有序開放增值電訊業務，逐步取消外資股比等，並開展國際互聯網數據交互試點，設立國際通信出入口局等。

海南海口日月廣場免稅店展示的iPhone產品。（資料圖片／中新社）

海南iPhone平港版逾千

7月1日，海南落實「離島旅客免稅購物」新政，每人每年免稅購物額度從3萬元（人民幣，下同）升至10萬元，免稅稅種為關稅、進口環節增值稅和消費稅。免稅商品則由38種增至45種，新增種類包括平板電腦、電子消費產品如無線耳機、手機、電子遊戲機等等。以iPhone 11 Pro Max 256GB版本為例，該產品在海南的免稅售價為8,625元，同版本iPhone在蘋果公司（Apple）內地官網的售價是10,899元，香港蘋果官網售價為10,799港元（約9,746元人民幣）。也就是說，這款iPhone在海南的免稅價格比香港售價低約1,121元。

從政策優惠方面看，海南的免稅額高達10萬元，香港入境內地的購物免稅額則只有5,000元，吸引力當然有差異。更重要的是，一旦海南如香港般建成「獨立關稅區」，也如香港般全境推行零關稅，那麼在稅務設計上，兩地條件已是大同小異，不見得香港還能在這領域保持額外優勢。

香港的景點來來去去還是那幾個，不外乎是維港夜景、俯瞰太平山下景色。（資料圖片／視覺中國）

港應盡快調整 適應新時勢

旅遊與零售密不可分，改善了旅遊業基建，將可以順帶促進旅客在當地消費。香港的景點來來去去還是那幾個，不外乎是維港夜景、俯瞰太平山下景色、參觀天壇大佛、遊玩海洋公園等等，旅遊體驗方面可能要推陳出新。內地旅客作為香港最大客源，旅遊消費模式亦開始有所改變，由起初富起來「爆買」產品，到現在更樂於購買生活體驗和品味。香港可致力於邁向高增值旅遊，通過提高旅客人均消費額，達成產業轉型的目標。

按過去發展模式，不外乎將遊客塞進居民和商業區，任由藥房、化妝品店、珠寶行和奢侈品名店林立於人多車多的街道兩旁，說白了都是以自由港的優勢搞大賣場。在可預見的未來，內地仍會持續加速改革開放進程，香港作為「對外窗口」的角色不斷受到挑戰，海南自由貿易港規劃會是其中之一，但絕不會是唯一一個。實則不只是旅遊零售業，要在不進則退的市場競爭中保持上風，香港各界都要盡速解決講了多年的深層次矛盾，掌握適應新形勢的方法。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《海南「免稅新政」優惠爭客 香港旅遊零售業何去何從？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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