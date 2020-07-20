「『議會戰線』的意義，就是在香港臨死之前，用最大的力量，再斬它兩刀⋯⋯香港人要親手逼北京處決這個議會，繼而逼出更多的角力。」——「民主派初選」前夕，抗爭派骨幹之一岑敖暉斷言，即使民主派取得「35＋」，也不可能令香港變得更好，故要靠抗爭派逼死香港。不知道有多少人看過這條影片，也不敢想有多少人打算摧毀香港，但那場表面打着「民主派」旗號、實際卻由抗爭派主導的初選中，竟有逾30萬選民為抗爭派黃袍加身。
我們不妨沙盤推演，假如抗爭派再如反修例風波般，藉各種「政治正確」捆綁傳統泛民，並在9月立法會換屆選舉中取得過半數議席，香港將會變成什麼模樣？也請大家暫且拋開「黃藍撕裂」但「和勇不分」的政見，認真想一想，那是否我們想要的香港？
假如「抗爭派」成功捆綁傳統泛民，並一起取得新一屆立法會的過半數議席，香港會變成什麼模樣？（李澤彤攝）
抗爭派主導立法會大會、內會、財會、事務委員會，日日打交，然後呢？
否決明年預算案，迫使特首解散立法會，然後呢？
重選立法會，和理非還會過票？抗爭派仍會當選？
就算抗爭派再度主導議會，並且再次否決預算案，成功迫使特首辭職，然後呢？
假如中央拒絕請辭，香港陷入憲政危機，然後呢？
就算中央接納請辭，香港補選特首，中央心水當選，立法會再否決預算案，然後呢？
如果香港補選特首，當選者挑戰中央底線，中央拒絕任命，香港陷入憲政危機，然後呢？
上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《泛民初選結果為香港敲響警鐘 要讓「抗爭派」成主流嗎？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
在民主派初選中，公民黨的地區代表僅僅取得出線資格，成績不算超卓。（盧翊銘攝）
傾向抗爭的民主黨許智峯和鄺俊宇，在初選中取得較高票，但可能面臨被DQ的危機。（高仲明攝）
民主黨黃碧雲因於民主派初選中落敗，宣布不會競逐連任。（翟睿敏攝）
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【封面報道】泛民初選結果為香港敲響警鐘 要讓「抗爭派」成主流嗎？
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