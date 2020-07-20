「『議會戰線』的意義，就是在香港臨死之前，用最大的力量，再斬它兩刀⋯⋯香港人要親手逼北京處決這個議會，繼而逼出更多的角力。」——「民主派初選」前夕，抗爭派骨幹之一岑敖暉斷言，即使民主派取得「35＋」，也不可能令香港變得更好，故要靠抗爭派逼死香港。不知道有多少人看過這條影片，也不敢想有多少人打算摧毀香港，但那場表面打着「民主派」旗號、實際卻由抗爭派主導的初選中，竟有逾30萬選民為抗爭派黃袍加身。

我們不妨沙盤推演，假如抗爭派再如反修例風波般，藉各種「政治正確」捆綁傳統泛民，並在9月立法會換屆選舉中取得過半數議席，香港將會變成什麼模樣？也請大家暫且拋開「黃藍撕裂」但「和勇不分」的政見，認真想一想，那是否我們想要的香港？