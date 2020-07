世界應該往「左」,還是向「右」之間,至今仍未有個完美答案。面對這個大哉問,來自美國的兩位學者─芝加哥大學法學院教授艾瑞克.波斯納(Eric A. Posner)和微軟首席研究員、芝加哥大學經濟系教授格倫.韋爾(E. Glen Weyl)極具野心,合撰《激進市場》(Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society)一書,明確指出現時世界問題叢生,不在於選擇,而是觀念缺乏。

撰文:羅乃智