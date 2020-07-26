世界應該往「左」，還是向「右」之間，至今仍未有個完美答案。面對這個大哉問，來自美國的兩位學者─芝加哥大學法學院教授艾瑞克．波斯納（Eric A. Posner）和微軟首席研究員、芝加哥大學經濟系教授格倫．韋爾（E. Glen Weyl）極具野心，合撰《激進市場》（Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society）一書，明確指出現時世界問題叢生，不在於選擇，而是觀念缺乏。 撰文：羅乃智

如果要以一個名詞，概括整本書的重點，就離不開兩個字：拍賣。在作者眼中，這個是「比市場更市場」的基進做法，在概念上師承「拍賣之神」、諾貝爾經濟學獎得主威廉．維克里（William Vickrey）。兩位作者點出，以維克里拍賣（Vickrey auction）概念為基礎的經濟理論對政策發揮影響，最明顯莫過於政府對無線電頻譜的授權，甚至對矽谷巨企Facebook、Google等如何分配網頁廣告空間影響深遠。

作者提出，選民如果可以積累選票，或許有新的機會。（資料圖片）

兩位學者撰寫《激進市場》旨在激發大眾的想像，引來熱議辯論，跳出左右論爭，跨越政治與經濟之間爭辯不休的界線，豐富想像力。

在新構想下，他們建議每名公民每年均可獲分配相同數量的「發言權積分」，可在不同的集體決策中投票，但投票不是強制性，而是可以選擇將手上未有的一票，將積分累積、儲存並等待至自己真正關心的議題時才使用……

《激進市場》 副題：戰勝不平等、經濟停滯與 政治動盪的全新市場設計 作者： 格倫．韋爾（E. Glen Weyl）、艾瑞克．波斯納（Eric A. Posner） 出版：八旗文化（台北） 出版日期：2020年4月

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《《激進市場》解決現代棘手問題的激進提案》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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