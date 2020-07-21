上周一（7月13日），一如此前所料，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就南海問題發表重要聲明，指「北京對中國南海大部份地區的離岸資源的主權聲稱」及「其為控制（相關資源）的欺凌行動」屬「完全違法」，首次正式以明白的言辭肯定2016年海牙常設仲裁法院的南海仲裁案判決結果，否定中國對南海「九段線」內自然資源的歷史權利，罕有地在中國與他國的領土主權爭議之上擺出明確立場。

美國國際卿蓬佩奧現已成為美國對華強硬政策的代表人物。（美聯社）

急速緊繃的軍事局勢

其實，自本年以來，南海局勢愈趨緊張，美國國務院指控中國南海行動違法的聲明只是其中一環。本年1月28日，美國海軍瀕海戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery）在南沙群島一帶進行自由航行，為本年首例。近來與中國外交關係漸趨惡劣的澳洲也派出一艘巡防艦配合美軍進行演練。4月30日，中方宣布將繼續在區內進行自由航行的美國艦隻驅離。

正當中國解放軍7月1至5日在西沙群島海域演習時，美國的「尼米茲號」（USS Nimitz）航母戰鬥群和「列根號」（USS Ronald Reagan）航母戰鬥群於7月4日也在南海展開演習，期間兩艦完成了數百次戰機、偵查機、直升機的起飛演練，規模罕見。到了上周，美國最先進的E-3B「望樓」預警機更頻繁進入南海空域，並接近廣東省沿岸偵察，可見地區軍事局勢如何急速緊繃起來，由年初司空見慣的自由航行，變成了今天的多國軍艦匯聚。

7月6日，一架F/A-18E超級大黃蜂戰機降落在列根號甲板上，遠處可見同在南海的尼米茲號。（美聯社）

中方實際管轄成形

自2012年中國建立起名義上總管西沙、中沙、南沙的海南省三沙市後，其政府所在的西沙永興島獲得急速發展，直至本年4月，該市不含駐市部隊官兵的常住人口已近1,800人，戶籍人口超過600人。4月18日，中國國務院亦批准三沙市成立西沙區和南沙區，前者駐於永興島，後者則駐於中、越、菲三方爭議的南沙永暑礁。中國過去五年亦在南沙其中三大島礁美濟礁、渚碧礁和永暑礁分別填海擴大面積，又興建機場、長達3,000米的飛機跑道、碼頭等對外交通及軍事設施，同時也有行政大樓、醫院、運動場等建設，並有綠化環境的栽種。

西沙群島最大島嶼永興島。（微博@斯圖卡98）

南海只屬「借來一用」

由於東盟與中國關係日趨緊密，前者今年上半年更成為了中國的最大貿易夥伴。因此，南海問題其實只是雙方眾多利益糾纏之間的一環，一直不足以從根本上衝擊到雙方的關係。美國此刻的強勢介入，當然是希望以南海爭端挑動東盟盟內大國與中國的對立，從而進一步開始建立中美之爭的印太地區戰線。

然而，在東盟與中國關係的大走向未改之下，美國的努力難有大變局勢的可能。在菲律賓外交部長洛欽強硬表態指「中方的軍演若進入菲律賓海域，將遇上最嚴厲的回應」後，中國外長王毅上周二（7月14日）就與他進行了約一小時的通話。其後，馬尼拉當局聲明「雙方重申有爭議的海事問題並非菲中雙邊關係的全部」，亦指雙方同意「繼續以友善諮商去處理受關注的問題，以及提倡海事合作」。

中國外交部長王毅7月14日與菲律賓外交部長洛欽舉行了視像會議。（資料圖片／中國外交部）

南海這個場域其實是美國「借來一用」挑動對華關係神經的戰線開端。區內一些人對此也許會感到欣喜，可是，正如任何借來的地方與借來的時間一般，當時移世易，借方終究要抽身離去。

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《首度指控中國行動「違法」 南海爭議成美國對華戰線新開端》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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