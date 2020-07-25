現時，投訴教師失德有兩個方法：一、向教育局直接投訴，教育局會把個案轉交予學校進行校本調查，再由內部專責小組跟進調查，並提交報告予常務秘書長；二、向教育人員專業操守議會投訴，由該會負責調查聆訊，報告最後交由常秘處理後續安排。 根據教育界人士透露，在反修例運動期間的教師失德投訴均由教育局直接負責，學校只協助調查。教育局從未向外公開內部專責小組的組成，以及調查程序及原則。

（香港01製圖）

教育統籌委員會在2015年發表《促進及維護教師專業操守現行架構及機制檢討報告》，委員會建議教育局提供處理行為不當個案的原則及案例，以便教育工作者參考，但直到五年後的今天，教育局仍未公開相關資料。

處理投訴原則 尚未清晰交代

教育局2018年為學校訂立的《學校處理投訴指引》（下稱《指引》），條文則相對清晰。《指引》列明學校處理投訴的程序，以及根據涉事人員安排哪個級別人士負責調查，同時清楚列出學校可自行進行校本調查的投訴事例。

目前，教育局共處理二百多宗與反修例運動有關的教師投訴個案，部份已有裁決，但迄今未有公布案件詳情，包括個案成立的原因，處理投訴的準則等。教育界多次表示，教師無從知道怎樣的行為會被判為「專業失德」，故在處理敏感議題時會顯得小心翼翼，甚至迴避不教，無疑令教育界瀰漫「白色恐怖」……

教育局須認真檢視由局方內部專責小組處理投訴的程序與準則，並公開予教師參考。（資料圖片 / 羅君豪攝）

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 投訴程序欠缺透明度 教育界現「白色恐怖」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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