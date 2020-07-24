共享經濟配搭環保概念　歐洲順勢「先行一步」推綠色新政

疫情改變了很多人的人生觀。為健康着想，以及防範更大的疫情出現，愈來愈多民眾願意過善待環境的生活，各國忙於重啟經濟的同時，要求「重建更好未來」（building back better），重視善用資源的共享經濟必然會佔有重要角色。 然而，現階段的共享經濟不會也不可能成為主軸，畢竟它只集中於使用或消費者一方，若要進一步發展，必須配合生產系統的改革和城市的建設，例如加強推動再生能源、縮短物品供應鏈，完善集體運輸，而循環經濟和綠色投資，是其中兩個共享經濟需要配搭的概念。

疫後民眾對個人代步工具的需求上升，共享電動滑板車在西班牙等歐洲國家備受追捧。（Getty Images）

循環＋共享：讓產品能真正永續

循環經濟指在設計產品時已考慮到產品生命終結時，如何能重新利用其材料，形成「生產迴圈」（closed loop），以提高自然資源的使用效率，減少廢物。這個概念旨在擺脫現時「直線經濟」時代資源無法重新投入生產鏈，從而導致耗損和浪費的弊病。

簡單來說，循環經濟要求製作物件的材料易於回收再造，且配件趨向模組化，容易更換和復修，此外，生產過程以減少廢水和廢氣排放為目標，排放時亦須妥善處理。不少評論形容，共享經濟是循環經濟在商業模式和消費者方面的運用，這是由於兩者的理念相似—同樣追求善用資源、延長物品壽命、減少浪費。然而，近年不少共享經濟活動雖有「共享」之名，卻反過來造成浪費，數年前內地海量共享單車「埋葬」郊外的畫面便是最好例子。

數年前內地海量共享單車「埋葬」郊外，造成浪費。（視覺中國）

綠色＋共享：滿足個人環保需求

不少國家已「先行一步」加大綠色投資。韓國自4月起不斷傳出「綠色新政」的消息，總統文在寅在上周二（7月14日）公布詳細的計劃，包括讓這個亞洲第四大經濟體擺脫對化石燃料的依賴，推動電動和氫動力汽車、智能電腦和遠程醫療等，預計到2025會在「綠色新政」上投入114.1萬億韓圜（約7,347億港元）。假若有更多人放棄駕駛內燃機私家車，可望紓緩路邊空氣污染及馬路擠塞的情況，而若能共享這些代步工具，便可進一步節省資源、減少污染。

疫情期間，民眾擔心擁擠的公共交通工具會成為傳播病毒的途徑，更願意乘搭共享汽車，又或是以單車、電動滑板車等代步，英國在4月份的單車銷量便激增了六成。各地政府亦推出措施鼓勵民眾步行或以單車代步……

哥倫比亞波哥大臨時劃出76公里長的單車徑，方便民眾在疫下出行。（Getty Images）

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《配搭環保概念 重建更好未來》。如欲閱讀全文按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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