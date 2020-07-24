然而，宣布脫離華為容易，實際上卻有不少問題仍待處理，甚至要付出一定代價。華為英國發言人Ed Brewster批評，禁令會「將英國推向數碼慢線，推高賬單，深化數碼鴻溝」。去年4月，英國行動通訊協會（Mobile UK）委託的研究則估算，若使用華為設備受阻而延誤5G推出，對英國經濟可造成多達68億英鎊損失。英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）也坦言，封殺華為將令英國5G的發展推遲兩至三年，耗費高達20億英鎊。

承接上文︰【科技．未來】多國5G封殺華為 誰將填補空缺？

但這一筆賬該由誰來付，至今仍未交代。CCS Insight分析師Kester Mann指出：「華為的基礎設施被認為是最具成本效益的，因此，我們最終會看到部署網絡的成本增加。不幸的是，最終的結果可能將是以某種方式轉嫁至消費者。」

華為認為禁令會使英國「走進數碼科技慢車道、推高賬單、加深數碼鴻溝」。圖為測試中的華為5G基站。（Getty Images）

要完全移除華為的設備，甚至在未來5G應用上完全脫離華為，至少在短期內，華為對此甚為質疑。一方面，華為早已深耕細作，要汰換其現有通訊設備工程浩大。英國電訊（BT）行政總裁Phillip Jansen上周對英國廣播公司（BBC）說：「如果想嘗試在5G完全不用華為，我們希望有七年時間，或許五年也可以。但如果想在全英國電訊基建中完全沒有華為，我認為在十年之內都不可能做到。」此外，華為在英國除了無線網絡之外，還有營運寬頻，例如英國電訊有近一半的光纖設備是由華為供應，也是路邊配線箱之類設備的主要供應商。英國政府也宣布了就華為寬頻和舊有網絡另作諮詢評估，時間表和成本仍然未明。

另一方面，華為對其在5G的地位甚有自信。市場研究公司GreyB Services和Amplified AI在6月發表的研究顯示，華為在5G技術中擁有最多專利。華為暫時也不認為有競爭對手足以威脅其地位。華為高級副總裁彭博（Vincent Pang）在2月一個訪問中說：「在5G網絡，不是你投資了60億美元就即時做到，這需要數以年計。因此，最快的方法也許是從現有供應商購買。」

有議員和電訊公司認為，封殺華為可消除英國5G發展的不確定性，付出代價值得。（Getty Images）

不過，華為的競爭對手也認為這是它們難得的機遇。愛立信歐洲及拉丁美洲行政副主席Arun Bansal形容，英國的封殺令「消除了減緩英國部署5G投資決定的不確定性」。當然，愛立信和諾基亞也在中國擁有大型生產基地和研發中心。

對此，下議院外交事務委員會和中國研究小組主席董勤達（Tom Tugendhat）儘管有所憂慮，但認為這不足以與華為的影響力相提並論：「諾基亞和愛立信的國家控制不可同日而語。一千年來，我們始終沒有擔心瑞典會突襲。這不只是技術水平，還關乎使用它來施加控制的能力。」在美國帶頭封殺下，他也不認為取代華為的成本算什麼：「若你願意花1,000億鎊到高鐵二期（HS2），也應該願意花幾十億到電訊網絡，將整個國家連結全球。」

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《當華為被封殺 群雄逐鹿5G市場》。如欲閱讀全文按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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