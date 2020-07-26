日本的影院從３月起客流量大幅下降，全國從４月７日起進入緊急狀態後，電影院不得不休業，原本預定春季上映的電影也紛紛撤檔，因此５月的電影票房跟去年同期相比降低了99%，可以說是顆粒無收了。要知道，日本的電影院哪怕在二戰時期也從未經歷過如此長時期閉館。
撰文︰劉冉
Cinema Skhole能夠依靠電影人和影迷的熱忱活過這個危機之夏，恐怕目前仍是未知數。（Wikimedia Commons）
６月以來，影院雖然逐漸復工，但需遵守社交隔離，售票不可超過座位總數的一半，還要增加消毒、換氣和測溫設備；謹慎的日本人仍然不太買賬，上座率遠不及以往。為了吸引觀眾，一些電影院選擇上映有口碑保證的國民級舊作，以至於６月末的票房榜首一度被吉卜力經典老片《千與千尋》、《幽靈公主》和《風之谷》攻佔。
從今年４月開始，一些日本電影人已經組織了「拯救影院」（Save The Cinema）等活動，向政府請願，希望加大對獨立影院的支援。
新冠肺炎疫情下，有電影公司將停車場暫時改建成早已在日本銷聲匿跡的汽車影院。（Getty Images）
面對此刻前所未有的危機，為了自救，有些獨立影院開始販賣年度會員卡和周邊文創產品，還有可在疫情之後使用的「未來券」；也有電影發行公司將新片直接放到線上公映，讓觀眾選擇對應的電影院並支付線上票價，然後與電影院分成。致力在缺乏電影院設施的地區放映戶外電影的公司「Outdoor Theater」，則開始將停車場暫時改建成早已在日本銷聲匿跡的汽車影院…
汽車影院成為不少電影迷的選擇。（Getty Images）
上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《風雨飄搖的日本藝術院線》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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