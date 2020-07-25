新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球，截至周五（24日）全球感染個案已突破1,500萬宗，不少國家也將防疫寄望在疫苗研發之上。現時全球有三款由不同公司研發的疫苗公布試驗結果，證明疫苗有效並宣布會進入第三階段臨床試驗，推出疫苗指日可待。在公布結果試驗前，已有不少國家預訂大量的疫苗劑。現時香港疫情迎來第三波爆發，但港府在採購疫苗一事上仍「無動作」，究竟香港是否落後於人，導致未來在港「一針難求」？

現時全球約有24種新冠肺炎疫苗正進行臨床試驗，大部分公司計劃在今年底或明年1月生產疫苗，近日有部分公司傳來喜訊，疫苗有望提早面世——牛津大學和阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗、美國輝瑞公司（Pfizer）及德國BioNTech SE一同研發的疫苗及中國康希諾生物的疫苗均在臨床試驗中出現良好反應。

近日有部分公司傳來喜訊，新冠肺炎疫苗有望提早面世。（路透社）

大國未雨綢繆 中大專家：香港買都買唔到

疫苗尚未面世，全球早已掀起搶購疫苗的序幕。如美國早在今年5月以資助研發形式，向阿斯利康預定了三億劑疫苗，上周亦與輝瑞達成購買一億劑疫苗協議，前題是疫苗經實證後證明安全、有效；而德、法、意和荷蘭等國則在6月組成「疫苗聯盟」，與阿斯利康預定四億劑疫苗。疫苗當未面世已被大國紛紛瓜分，疫苗供應緊張是不爭的事實。

然而， 香港政府對採購疫苗一事卻頗為猶豫。香港食物及衞生局局長陳肇始在日前接受電台訪問指，政府仍要檢視各地研發的疫苗，確保其有效，才會考慮購買。

食衞局局長陳肇始曾表示，政府仍要檢視各地研發的疫苗，確保其有效，才會考慮購買。（資料圖片 / 李澤彤攝）

事實上，香港對進口疫苗的程序及審批要求非常高，衞生署會交由政府物流服務署統一招標，疫苗須有國際性權威機構認可，例如美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥物管理局（EMA）等，確保疫苗在進口香港前，已通過其他國家的臨床試驗及審批。截至今日，物流署的招標公告及未來24小時的主要採購物品預覽當中，皆未出現任何有關「新型冠狀病毒」或「新冠疫苗」等公開招標的信息和公告。而《香港01》向物流署及衛生署查詢是否開始招標、招標的進度等事宜，惟截稿前仍未回覆。

只是公開招標需時，如政府仍未展開招標程序或主動接觸生產商，屆時會否臨渴掘井？香港政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌便曾提醒，政府採購疫苗不容再等，「現時全球只有24種新冠疫苗正進行臨床測試，如果好多國家都已訂購，疫苗供應緊張，屆時『買都買唔到』。」

物流署未經招標以1,520萬元購入670萬個疑違反《商品說明條例》口罩，海關已拘供應商。（資料圖片／羅君豪攝）

防疫檢疫後知後覺

在疫情期間，政府囿於「小政府大市場」的自由經濟教條而導致多項怠慢、「甩轆」措舉為人詬病。如物流署在1月31日發出招標書，採購5,700個外科口罩，時至3月才批出合約；隨後物流署未經招標以1,520萬元購入670萬個疑違反《商品說明條例》口罩；近日政府就擴大本港檢疫測試量，而計劃安排兩所內地的私營企業──華昇診斷中心及中國檢驗有限公司協助檢疫，政府為了應對當前嚴峻疫情及迫切的檢測需要而「特事特辦」，卻被質疑繞過正常招標程序，如公民黨立法會議員郭家麒更質疑政府是「向北京諂媚」，把「合同私相授受」於內地企業，而政府亦未有就為何採用上述兩所檢測公司服務而提供充分理據，這也反映政府未有為防患未然而盡早部署，如當內地不同的地方政府以「應檢盡檢」的原則，盡早發掘隱藏在社區當中的感染源頭；香港政府到第三波疫情爆發，才「後知後覺」與內地私營企業商討，擴大本港的檢測量，政府的防疫部署緩慢可見一斑。

政府應考慮任何特事特辦的形式及後備方案，以避免疫苗上市時香港卻「無針可打」（資料圖片／李澤彤攝）

政府在採購疫苗一事上不能重蹈覆轍，應盡快收集更多臨床論證，加快檢視各地疫苗研發進度，並進行公開招標、採購，或考慮任何特事特辦的形式及後備方案，以避免疫苗上市時香港卻「無針可打」。

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