美國特朗普政府上周二（7月21日）突然要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，並要求領事館人員在72小時之內撤離。翌日，美國國務院就事件解畫，稱中方外交官協助在美國的經濟間諜活動，企圖竊取美方科研成果；中方在同日強烈譴責事件，並敦促美方撤銷這一錯誤決定，否則會面臨反制措施。兩日後，即侯斯頓總領事館人員撤離限期之日，中國宣布關閉美國駐成都總領事館。

今次是中美建交以來首次互關總領事館，尤其是美國率先強令中方關閉總領事館，標誌着美國對華日益惡化的博弈態勢又上升了一個層級，兩國「新冷戰」的趨勢似乎逐漸由輿論變成行動。

美國要求中國駐候斯頓總領事館關閉72小時限期屆滿，在美國時間7月24日下午有領事館的工作人員到場搬運物品。（美聯社）

對於美國就侯斯頓總領事館提出情報安全和知識產權保護等方面的指控，中方均予以否認。中國駐美國大使館上周四（7月23日）發聲明指美方有關指控毫無根據，純屬無稽之談，所用的藉口牽強附會，完全不成立，正可謂「欲加之罪，何患無辭」。聲明亦再次強調美方這一行為是對中方發起的政治挑釁。

美國關館理由表述不一

特朗普在上周四的記者會上提到中國總領事館內部大院有人在鐵桶裏焚燒文件一事，稱「我想他們正在燒檔案和資料」，但他一直未透露關閉中國總領事館的真正原因，甚至表示有可能會關閉美國境內其他中國外交機構。

特朗普一直未透露關閉中國總領事館的真正原因，甚至表示有可能會關閉美國境內其他中國外交機構。（美聯社）

當時正在丹麥哥本哈根訪問的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同樣拒絕說明促使美國關閉中國總領事館的真正原因，只強調特朗普不再允許中國竊取美國商業機密和知識產權。

美國國務院負責東亞和太平洋地區事務的助理國務卿史迪威（David R. Stilwell）則指控中國總領事館存在從事「顛覆活動」的歷史，是中國盜取美國科研成果的「中心」，並稱過去六個月，中方加快了試圖盜竊的速度，這可能與新冠病毒疫苗的研發有關。不過，史迪威仍然沒有提供證據。

7月23日，蓬佩奧在位加州的尼克遜總統圖書館發表對華政策演講。（美聯社）

可以看出，美國此刻對關閉中國總領事館的真正原因含糊其辭，也沒有在「保護美國知識產權和個人資訊」的層面上提出確鑿證據。進一步而言，即使美方背後尚有不可告人的機密資料，突然勒令外國領事館關門，在外交慣例上無疑是接近「核武級」的驚人舉動，而美方選擇以此公開交惡的手段處理問題，配合蓬佩奧上周四在尼克遜總統圖書館將「共產中國」與「自由世界」對立而為前總統尼克遜1967年「中國不改變，世界不能安全」之語添上新意，可見這次關館是對華的外交表態甚至挑釁，遠多於保護美國機構和個人利益的務實操作。

對華強硬的選戰牌

事實上，美國官方所提到的經濟間諜、簽證欺詐、知識產權保護、情報安全、新冠肺炎疫情，皆非特朗普關閉侯斯頓總領事館的決定性因素…

上周五，中國外交部宣布關閉美國駐成都總領事館。（資料圖片）

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《中美互關總領事館 兩強升級對峙勢難止》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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