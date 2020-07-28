【立法會選舉2020】行政主導下　抗爭派「35+」真能癱瘓港府嗎？

周報
撰文：
最後更新日期：

新一屆立法會選舉提名期將於本周五（7月31日）結束，各路人馬紛紛報名參戰，而早已揚言將以「攬炒」作為政治籌碼的「民主派」參選人，也一如所料接獲選舉主任來信，要求交代會否繼續請求外國政府制裁香港、會否否決所有政府議案及《財政預算案》、是否原則上反對《港區國安法》、是否繼續主張推動香港獨立等問題。

有論者形容有關問題「包羅萬有」，質疑當局「欲加之罪」，罔顧香港「三權分立」；然而，香港實施的從來都是「行政主導」的管治模式，《基本法》內本來也充斥着「以行政主導政體」的設計，問題是，為什麼回歸以來仍然有人利用「三權分立」的虛幻論述扭曲事實，藉此渲染民意代表至高無上？不少分析均指出，在中央銳意「撥亂反正」的當下，不排除修改《基本法》，藉此釐清「行政」、「立法」與「司法」的關係與權責，重新確立「行政主導」。

根據條例，特首有權在立法會任期完結或解散後，要求立法會主席召開緊急會議，由原任議員繼續出任議員。（資料圖片）

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《「行政主導」被曲解成「三權分立」　抗爭派「35+」就能癱瘓港府嗎？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

相關文章︰

【立法會選舉2020】當「抗爭派」成為議會主流　香港只得一個結局

【立法會選舉】新冠肺炎阻歸家　如何保障境外港人投票權利？

【立法會選舉2020】政府建制不思改革　妄想坐等「DQ」為港解困

【立法會選舉】泛民議席過半就能癱瘓政府？

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

224期《01周報》精選內容：

【封面報道】BNO擴權突顯英國偽善　雙重國籍港人須二擇其一？

【立法會】「和理非」告別議會　民主派「前浪」為「溫和」辯

【港版納指】 恒生科技指數獨欠港資蹤影　港科企何以難崛起？

【科技．未來】 希望、天問、毅力相繼升空　火星探索競賽正式打響

最「香港」的香港導演　許鞍華：精誠創作，能屈能伸

疫後夜晚城市醒來　夜生活拉動中國經濟發展

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。