新一屆立法會選舉提名期將於本周五（7月31日）結束，各路人馬紛紛報名參戰，而早已揚言將以「攬炒」作為政治籌碼的「民主派」參選人，也一如所料接獲選舉主任來信，要求交代會否繼續請求外國政府制裁香港、會否否決所有政府議案及《財政預算案》、是否原則上反對《港區國安法》、是否繼續主張推動香港獨立等問題。

有論者形容有關問題「包羅萬有」，質疑當局「欲加之罪」，罔顧香港「三權分立」；然而，香港實施的從來都是「行政主導」的管治模式，《基本法》內本來也充斥着「以行政主導政體」的設計，問題是，為什麼回歸以來仍然有人利用「三權分立」的虛幻論述扭曲事實，藉此渲染民意代表至高無上？不少分析均指出，在中央銳意「撥亂反正」的當下，不排除修改《基本法》，藉此釐清「行政」、「立法」與「司法」的關係與權責，重新確立「行政主導」。