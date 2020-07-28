撰文：黃雲娜
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新一屆立法會選舉提名期將於本周五（7月31日）結束，各路人馬紛紛報名參戰，而早已揚言將以「攬炒」作為政治籌碼的「民主派」參選人，也一如所料接獲選舉主任來信，要求交代會否繼續請求外國政府制裁香港、會否否決所有政府議案及《財政預算案》、是否原則上反對《港區國安法》、是否繼續主張推動香港獨立等問題。
有論者形容有關問題「包羅萬有」，質疑當局「欲加之罪」，罔顧香港「三權分立」；然而，香港實施的從來都是「行政主導」的管治模式，《基本法》內本來也充斥着「以行政主導政體」的設計，問題是，為什麼回歸以來仍然有人利用「三權分立」的虛幻論述扭曲事實，藉此渲染民意代表至高無上？不少分析均指出，在中央銳意「撥亂反正」的當下，不排除修改《基本法》，藉此釐清「行政」、「立法」與「司法」的關係與權責，重新確立「行政主導」。
根據條例，特首有權在立法會任期完結或解散後，要求立法會主席召開緊急會議，由原任議員繼續出任議員。（資料圖片）
上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《「行政主導」被曲解成「三權分立」 抗爭派「35+」就能癱瘓港府嗎？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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