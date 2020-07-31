在經濟形勢萎靡不振的2020年，新冠疫情反反覆覆，人們的消費慾望大大降低，以致零售業者苦不堪言。轉型勢在必行，傳統的經濟模式似乎已經被試驗過無數次，於是，在這樣特殊的時期，一些平時被忽視和邊緣化的小眾經濟再一次被人們提及，夜間經濟就是其中之一。

夜生活在中國由來已久，城市現代化的進程從某種程度上催生了晚間活動的發展。魔都上海作為中國城市現代化的先驅之一，這裏的夜生活成為有別於白天城市景象的一個重要體驗。正因為夜生活豐富多彩，從而帶動了經濟發展。

魔都上海的夜生活為城市帶來不一樣的活力，展現了另一面。（新華社）

上海夜間景觀別具特色

今年6月初，上海的疫情步入緩和期，上海市商務委員會偕同上海文化旅遊局和上海新聞出版局，啟動了首屆「上海夜生活節」，圍繞夜購、夜食、夜遊、夜娛、夜秀、夜讀等主題推出了180多項特色活動。剛剛從疫情陰霾中走出來的上海居民，參與熱情不減。

上海曾經是中國城市中夜生活文化的佼佼者，夜間營業的小酒館是城市夜晚的見證者，除此之外，更多的小餐館和夜市更是上海人流連忘返的「深夜食堂」。從吳江路的美食夜市到壽寧路的小龍蝦、大排檔，受訪者小何說，「每個上海人心中都可以悉數一張上海夜生活的地圖…

夜生活的方式需要多元化，才能吸引市民。圖為上海夜生活節上的安義夜市。（新華社）

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《疫後夜晚城市醒來 夜生活拉動中國經濟發展》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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