【中國夜經濟．二】服務文化多方支持　豐富夜生活推動收益

一個城市完整的夜晚，要有實體的飯館、酒家、娛樂觀光場所，更需要背後的服務和社會文化支持。在中國許多城市，逐漸推出了24小時的外賣服務。疫情期間，這項服務顯得尤為重要，滿足了市民足不出戶的夜間需求，便捷的生活方式得以在夜晚延續。

疫情期間人們不敢踏出家門，如今的北京街頭人流熙熙攘攘。（新華社）

配套服務需與時俱進

新創見公共事務研究中心召集人雄學琛觀察內地多個城市的夜生活，他接受《香港01》訪問時，列舉了幾個熟悉的例子：深圳作為緊鄰香港的特區城市，夜生活顯得年輕化、時尚化，而傳統大都市的夜晚則帶有濃濃的城市印記。

他認為，「城市需要全面採用24小時城市戰略，作為鼓勵在市中心混合使用的政策的一部份。當中包含許多因素，首先在振興市中心的過程中，不能將其與城市整體管理一概而論。因此，地方當局的做法是：管理組織需要創造靈活性和適應性，挖掘潛力並取得積極成果。比如可適當延長商圈周圍公共交通的執行時間，提供交通便利，夜間安全保衛工作都要有部門負責，以助夜間經濟可持續發展，盡快促進消費回升。」

夜間經濟是社會繁榮發展的一面鏡子。圖為上海夜生活節在豫園的表演活動。（新華社）

疫後夜生活拉動經濟

內地疫情緩解，夜生活的好處也突顯出來。它將各類活動的時間線拉長，一直延續到夜晚，或許能起到分散人流的作用，對疫情的控制和防範也有一定幫助。另外，小何認為，從消費者心理角度來看，人們不敢在白天人多的時候出來，晚上更願意外出活動，夜經濟或許能進一步促進消費，讓經濟節奏早日步入正軌…

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《疫後夜晚城市醒來 夜生活拉動中國經濟發展》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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疫後夜晚城市醒來 夜生活拉動中國經濟發展。