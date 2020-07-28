本月1日，種族示威活動尚未平息的美國波特蘭市（Portland）大街上開始出現身穿迷彩軍裝的聯邦執法人員，至今未去。在俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）的反對下，總統特朗普執意以「保護聯邦建築」為由派員到這個民主黨執政的州份「止暴制亂」，卻激化了本來大致平息的示威。

圖為7月25日，俄勒岡州波特蘭市有示威者拿起一幅寫有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的標語牌。（資料圖片／路透社）

聯邦介入須得地方同意

儘管1807年通過的《暴亂法案》的確賦予美國總統動用聯邦軍事力量來鎮壓地方的反叛和騷亂的權力。但這一權力卻有幾個前提：其一是地方州長或立法機關的授權；其二，若沒有地方授權，且州政府拒絕或者沒有能力保護州內民眾的「憲法權利」，總統才可引用這一法案向地方派兵。

例如1992年的洛杉磯暴亂，時任總統老布殊在收到州長請求後才派出軍隊和其他聯邦人員到當地執法。雖然1957年在阿肯色州的小石城，時任總統艾森豪威爾曾派出聯邦執法人員護送9位非裔學生出入學校，小石城事件牽涉州政府拒絕保護民眾憲法權利，為洛杉磯以至今天的波特蘭市之所無，且當時小石城市長曾要求總統出兵介入，故此舉仍有來自地方的授意。

7月20日，聯邦執法人員在波特蘭市驅散近1000名示威者。（資料圖片／GettyImages）

特朗普此時高調「出兵」，是省卻廣告費的宣傳伎倆。但諷刺的是，這位不斷挑戰各州主權的白宮主人，卻屬於一直高舉州自治權、反對聯邦政府插手的共和黨。此事又再證明特朗普旗下的共和黨已失掉了它的靈魂，問題是：特朗普終有一日會離開白宮，一個失掉靈魂的共和黨「騷」還可以演得下去嗎？

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《特朗普選舉騷不斷 插手各州示威或違法》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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