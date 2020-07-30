隨着中國和印度近來於克什米爾地區的拉達克（Ladakh）衝突而進入新常態，本文綜觀印度國內外的印度裔學者對印度和美國關係的看法，探討印度改變外交政策的可能選項。基於印度外交政策的不確定性，我提出大家更需要活在受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響的當下世界，先去認清物質基礎這個事實。 撰文：黃伯農

首先，印度薩達爾帕大學（Sardar Patel University）國際與安全事務研究院助理教授Vinay Kaura認為，美國特朗普政府跟印度存在貿易摩擦，於關稅、對外投資限制、知識產權、醫療設備、電子商務、數據使用和印度專才的簽證等問題都存在衝突，但印度總理莫迪和特朗普政府均相信中國有敵對性戰略意圖。

印度防長辛格7月17日前往中印軍隊對峙前線拉達克進行訪問，他當天早上抵達拉達克首府列城（Leh）。這次訪問為期兩天。（Twitter@DefenceMinIndia）

印美關係或會加強

Kaura指出，在拉達克衝突中，北京動用了比2017年中印在洞朗（Doklam）對峙更多的兵力，美國便伺機得到印度加入與日本和澳洲組成的「印太四國聯盟」（Quad）的承諾；雖然中印在邊界糾紛、「中巴經濟走廊」和中印貿易不平衡等問題暫獲緩解，但是，中國綜合國力持續提升，削弱了印度回應未來中印衝突的選項，也更將印度推向美國。

作者簡介： 黃伯農 英國巴斯大學 政治、語言及國際研究學系副教授

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《兼及印度裔學者觀點 印度外交政策不確定性的物質基礎》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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