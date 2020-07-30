【新冠肺炎．深度】不是不應禁堂食 但特區高官真的很「離地」

香港新冠肺炎第三波疫情持續，特區政府昨日（7月29日）凌晨起全面禁止堂食後，今午突然又宣布明日（8月1日）恢復早午堂食，但每檯收緊至兩人。其實，當局為進一步阻斷社交接觸而禁止堂食，本是無可厚非，然而，港府在出台有關措施時，明顯有欠周全考慮，根本未能為大批打工仔提供足夠配套支援，才會鬧出諸如政務司司長張建宗建議大家到郊野公園進餐這樣的笑話，以及不少基層要躲在公園、後樓梯、天橋底、地鐵站及地盤外食飯的悲劇。眾所周知，特區高官「離地萬丈」，但他們究竟是「離譜」到不知道有大量勞工並不像官員那般可以在辦公室內上班，還是已經「官僚」到只要沒有「先例可循」，面對全新問題時就會「不知所措」？

政務司司長張建宗建議市民到郊野公園用膳，言論相當「離地」。（資料圖片／李澤彤攝）

經過4、5月的「抗疫蜜月期」，即每天僅錄得零星輸入個案，且多日保持零本地確診個案，由於特區政府豁免9類由海外抵港的香港居民，包括機組人員、船務人員及政府人員等，造成一大防疫漏洞，導致本港自7月中旬爆發第三波疫情。為進一步阻斷社交接觸，港府曾於7月15日起收緊防疫措施，禁止晚市堂食。不過，該措施旋即引發不少爭議，有上夜班的打公仔批評當局不諳民情，導致他們要狼狽地在戶外進食；也有人不滿措施未有涵蓋早午市、質疑難道香港病毒只在晚間肆虐；更令市民忿忿不平的是部份餐廳例如醫院及紀律部隊員工餐廳獲得豁免，引起市民批評當局「大細超」，揶揄政府是否相信病毒具有「分辨能力」，只會在民間餐廳肆虐。

諷刺的是，當局豁免部份餐廳的理由是，有關人員沒有食飯場所——試問，難道其他打工仔，就全都享有食飯場所？另外，也有食肆批評當局突然公佈禁止晚市堂食的措施，令他們亂了陣腳，例如叙福樓集團主席黃傑龍指出，政府事前沒有諮詢業界、未能體察民情，甚至連餐廳員工都不可在樓面進食，「顯得好荒謬」。

有食肆批評當局突然公佈禁止晚市堂食的措施，令他們亂了陣腳。（資料圖片／張浩維攝）

不過，當局不但懶理民情，未能因而調整策略、採取配套措施，更於周一（7月27日）宣布「加辣」，由昨日凌晨起全面禁止堂食。政務司司長張建宗出席記者會時，被問及不少未能在家且必須外出工作的打工仔應該怎樣解決午膳問題、如在街上或公園進食又是否觸法，而張建宗竟然回應指——「你在辦公室，在附近買了飯盒便回辦公室吃，現時很多同事午膳時都是買飯盒回辦公室吃。在郊野公園吃是否可以，我們沒有限制，但當然你不能構成環境污染，到處亂扔飯盒等，個人衛生都是重要的」——這著實令人疑惑，究竟當局是否明瞭全港有不少不在辦公室工作的戶外工作群體？而若然在辦公室進食，這和在餐廳堂食又有什麼分別？再者，郊野公園大多遠離市區，只有一小時午膳時間的打工仔，根本難以及時往返。

結果，昨日全面禁止堂食之後，大批港人無奈要「遍地開餐」，不少基層要在公園、後樓梯、天橋底、地鐵站及地盤外，席地而坐就地吃飯。其後，特區政府隨即宣布開放全港19個社區中心給市民用膳，但又隨即引起非議——在社區中心進食，和在食肆堂食，究竟又有什麼分別？再者，除了元朗之外，基本上全港18區每區都只開放一個社區中心，而它們大多位於公共屋邨之內，究竟對在市區工作的打工仔，能有多大幫助？結果，特區政府今午又發出通告，表示在檢視餐飲業務全面禁止堂食之後，明白該措施對上班僱員帶來諸多不便，故決定由明日起恢復日間堂食，但規定餐廳顧客人數不得超過座位的一半，並把每檯人數收緊至兩人。

7月29日，食肆禁堂食一周開始，不少人中午買外賣，中午突然大雨，令人十分狼狽。（梁鵬威攝）

短短數天，這齣「禁又唔禁」的堂食鬧劇，就是這樣形成的。平情而論，特區政府能夠及時調整限制措施，可謂「亡羊補牢」——例如昨日意識有需要為市民提供午膳空間時，願意開放社區中心予市民進食，又如察悉有關空間並不足夠時，又及時放寬早午堂食——不過，特區政府不得不自我拷問的是，為什麼在制訂措施之前，未能及早體察民情、洞悉有關問題的出現，再加以防微杜漸？你們究竟是「離譜」到不知道有大量勞工並不像官員那般可以坐在光鮮亮麗的辦公室內上班，還是已經「官僚」到只要沒有「先例可循」，面對全新問題時就會「不知所措」？

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