對比中、美大國角力，阿聯酋的火星任務動機截然不同，甚至其真正意義根本不在於外太空探索。阿聯酋政府早於2014年構思了是次火星任務，作為2021年12月建國五十周年的慶賀。為追趕政府訂下的死線，阿聯酋太空總署必須趕上近日的發射窗口。

承接上文︰【科技．未來】火星探索競賽再開 中國如何追趕美國？

阿聯酋的「希望號」火星軌道探測器，近日搭載日本的H-IIA火箭成功發射升空，是阿拉伯世界首次踏足火星探索。（路透社）

走到今天，對阿聯酋來說似乎特別不容易，畢竟這國家的太空總署在2014年才成立，宣布這次任務之前，該國只發射過一次觀察地球衛星的經驗，到去年才誕生首位太空人Hazzaa al-Mansoori。甚至，領導這次火星任務的阿聯酋內閣先進科學部長Sarah Al-Amiri也非行星科學專業出身。但阿聯酋政府只給予工程師和科學家六年時間準備「希望號」，並要求他們自行建造太空船而不能購買，而研發和發射資金只有兩億美元。

比起火星上的科研成果，阿聯酋是次火星計劃更在於啟發和訓練國家新一代科學家。（MRBSC）

「希望號」在為期兩年的任務中，從所在的高空軌道監測低層大氣的溫度、化學成份、水含量、空氣中的塵埃量等，以了解低層如何與較高大氣層及其他火星部份相互作用，從而形成天氣規律；或接近火星表面的沙塵暴和其他天氣現象，如何加快或減緩火星大氣損失。

阿聯酋之所以為「希望號」定出諸多研發限制，事實上，「希望號」是國家對新興太空產業54億美元投資的一部份。阿聯酋預計他們及其鄰居都將受到氣候變化嚴重影響……

阿聯酋希望藉火星任務，啟動國家產業轉型高科技產業，為後石油時代和氣候變化準備。（Getty Images）

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《 探測器相繼升空 美中阿三國爭奪火星》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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