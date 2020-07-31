立法會選舉2020｜「抗爭派」被「大DQ」　「溫和派」何去何從？

2020年立法會換屆選舉提名期今日（7月31日）結束，昨日已有12名承諾會否決《財政預算案》的「民主派」被取消參選資格，包括多名傳統泛民；特區政府剛剛亦已敲定押後立法會選舉至明年9月5日，這變相意味所有參選人都暫時「被DQ」。然而，無論怎樣DQ、無論押後多久，議會應該理性議政論政的本質並不會改變——當中央的底線越發清晰，「民主派」從政人士着實需要好好思量，到底要回歸溫和務實，還是繼續走向極端？ 撰文：羅嶼

被DQ的參選人有包括袁嘉蔚（左二）、梁晃維（左三）、鄭達鴻（左四）等。（資料圖片）

在眾多主打「抗爭路線」的參選人中，不少都表示會與政府抗爭到底，更不乏明確表態會用反對票否決財政預算案並癱瘓政府，以「攬炒」相威脅。之前，有多名民主派參選人分別收到選舉主任致函，要求回答涉及「要求外國制裁」、「反對國安法」、「否決財政預算案及其他政府議案」及「香港特別行政區的法律地位」的相關問題，以考慮其提名是否有效。大多參選人都給出了較為保守之答案，可見，「攬炒政府」只是選舉姿態，讓選民一眼看明其立場，若真進入議會，實際操作未必會如此激進。

民主黨黃碧雲在初選中落敗，她在記者會上表示，市民可能期待參選人有較鮮明的抗爭形象，或會將民生、政策之考慮放輕，稱學者出身的自己不完全符合選民對抗爭的期望。（余俊亮攝）

然而，選舉中吸引眼球，用「走極端」讓選民明晰立場可以是競爭策略，但相信只要看不到具體政綱，選民這一票也難押在幾句政治表態身上。民主黨老將黃碧雲在初選中落敗，她在記者會上表示，在此大氣候下，市民可能期待參選人有較鮮明的抗爭形象，或會將民生、政策之考慮放輕，稱學者出身的自己不完全符合選民對抗爭的期望。這番令人唏噓的話，似是在表明只有「夠激進」才能做議會工作。那麼，何謂「夠激進」呢？可能當年梁國雄的語氣不客氣，並向主席台擲膠樽、茉莉花、黃連、苦瓜等行為已經稱得上是「最為激進」，但對比此前內會風波的潑臭物、議員間肢體衝突，當年的「最為激進」反倒顯得溫和了不少。

衛生服務界李國麟一直被評價為「作風保守，過於溫和」。（資料圖片／盧翊銘攝）

衛生服務界李國麟一直被評價為「作風保守，過於溫和」。其在民主派初選中大敗，還被對手攻擊「廢老」、「出賣香港」、「出賣民主」等。李國麟的團隊列出自其2004年入議會時起的每一次議案和關注的議題，卻仍被對手指摘「十幾年什麼都沒做過」。從專業面向的護士人手、行政規管醫療專業、培訓等議題，到以市民醫療健康為本位的老年人醫療、傷殘津貼、康復者協助等，都是其十六年議會生涯中所關心的——唯一沒做過的事，想必也是對手攻擊他的點，就是議會中為民主派的激烈抗爭。這也是李國麟時常被詬病的一點，身為民主派，卻從未有過政治表態。李國麟在專訪中對《香港01》表示，自己首先是作為衞生服務業界的議員，當然要將業界和民生醫療的利益擺在首位，然後再談政治。

被視為「社福界長毛」的張超雄，其行為方式卻與梁國雄完全不同。從不見他失去理智，也從未巧舌如簧，而是始終以「嚴肅」的形象出現。這是因為他認為激進與溫和只是不同的方式而已，不能說溫和、理性的表達「過時」。他是一位顯然不夠激進的議會老將，但他做了什麼呢？優化失業綜援、罕見病、老年人殘障津貼、爭取標準工時、保障少數族裔權益等，這是張超雄十幾年如一日關注的社會議題。今年《財政預算案》宣布向年滿18歲的香港永久性居民派發一萬元，張超雄卻當即指出此方案存在問題，批評移民幾十年在外國的香港永久居民可領到錢，但在香港居住、來港不足7年的新移民則沒有。 他又反映，多數新移民為基層，很多人甚至住在劏房，且未夠資格申請公屋。這反而令他被指摘「立場不堅定」，但他在與《香港01》訪問中提及此事時表示，這恰恰體現了他的立場很堅定：「我由頭到尾都是社工，我的『天職』就是幫助弱勢，不論他是什麼人。」

優化失業綜援、罕見病、老年人殘障津貼、爭取標準工時、保障少數族裔權益等，這是張超雄十幾年如一日關注的社會議題。（資料圖片 / 李澤彤攝）

或許對於地區直選的議員而言，自己身負黨派之責任和「包袱」，難免會脫離政治表態。但任何政治都是為了民生福祉服務的，也絕不可凌駕其之上。功能界別的議員也有著「包袱」，即身後組別從業員的期待——這些組別中的選民、從業者，自然有着不同的立場和意識形態，但功能組別議員所要謀求的，是其領域之利益，要提出照顧到民生的政策。正如李國麟，其代表着衞生服務界別背後23個不同專業的形象，故無法甩開這些，在議會中抗爭、「衝鋒陷陣」。但他所做的，是為自己代表的23個衛生服務界別專業衝鋒陷陣，是為香港市民的健康和福祉衝鋒陷陣。

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