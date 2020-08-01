超級文和友的炒作像時下熱門的路數，只是今次炒得更為誇張：排隊等位的籌去到2,000號，凌晨二時還是人聲鼎沸，好像一切疫情聚眾的擔憂從未有過。在長沙，它把老舊的商廈變成一幢共七層樓的主題公園大食場。剛在廣州開業的新店，則在高級商場旁的改建商廈中賣起最地道的街邊小食，設計主題是每個城市獨有的市井風情。超級文和友的出現極富城市發展的反諷意味：當街道消失，市井都得在商場重現。
「文和友」原為在湖南長沙創業的小龍蝦店，於2018年包下長沙海信廣場七層樓進行改建，以重現街頭美食文化之名，開創了首家「超級文和友」長沙店，並迅速擴展至全國。（視覺中國）
街道的消失曾經是大眾熱烈討論的城市發展課題，贊成者認為是對市容的有效規管，反對者相信那是對城市空間自由發展的最無情踐踏。問題的延伸是：如果街頭的多元化消失了，城市愈來愈功能化分工了，那麼人們還願意去哪？
答案在中國新一波城市改造浪潮中找到。
在廣州開業超級文和友的新店，在高級商場旁的改建商廈中賣起最地道的街邊小食。（超級文和友微博圖片）
從基建改造到商場落成
今年始，位於上海前法租界核心區烏魯木齊中路的烏中菜場，重新營業時令很多街坊眼前一亮：像一個升格的高級超市，產品陳列井井有條，中英文告示，外面是統一綠色設計，內裏有雕花柱配以上海有名的art deco裝飾風格和字體，走道旁有電子告示板提供資訊。每個檔口當然是純熟地以二維碼供消費者掃碼付錢。攤檔的選擇明顯較少，但每個攤位的整齊程度有所改進，起碼過往街市地下「濕𣲷𣲷」的情況不見了，冷氣開足，乾淨企理。
超級文和友提供多項免費服務及玩意，顧客在等位時可以修甲及洗頭。（資料圖片）
不過，更大型且引起注意的，其實是另一個今年才新開的上海高陵市集。這是達五萬呎、匯聚百多家食肆及手信小舖、大玩民國風情的主題公園式仿舊街市，它保留上海石庫門老弄堂建築特色，重構的則是民國時期的老街風味，見到繁體字的楷書招牌、懷舊電話、街邊招貼、上海老家具、旗袍店、縫紉機、長條櫈、餅乾罐、收音機，更像庶民小型博物館。
菜場有民國主題，食肆有市井主題，其本質是迎合網紅消費的大潮，合乎新時代的打卡慣性。（視覺中國）
進駐的店舖也舊情綿綿，許多是上海老字號，像泰康食品、大富貴、沈大成、大壺春、小紹興、真老大房等等，也可說像民間商舖弄堂博物館。不過，也不是全為博物館景點性質，內裏仍是可以買菜，提供家禽海鮮紅白肉蔬果食材鮮品，亦有熟食、南北貨等，所以也算是個正式街市。
高陵集市和其他同類忽然出現的升級街市，掀起了網紅街市風…
上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《 從菜市場到創意園 第三波城市改造趨主題樂園化》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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