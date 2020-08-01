相比起老街區懷舊主題，新的城區開發也有較國際化或新派的路線。上海整個西岸的開發，主題就是一個美術館體驗社區，一個更大的美術館主題公園，它除了每年結集了幾個大型設計博覽或藝術展在此舉行（由上海當代設計展到陳冠希搞的潮牌賣場），更重要是建立十多家美術館連結的展覽社區，配以舊碼頭的原重型貨運海濱設施，建立一套對標倫敦South Bank的藝術社區生命力。
最新主題化例子︰
深圳T館︰位於深圳華僑城OCT創意園區的最新戶外綜合體，結合了餐飲、策展、清酒吧、書店等功能，有如東京T site的時尚多功能生活結合體，強調體驗感消費。在發展早期已由策展人介入，並規劃空間內容，有別建成後才去招商，顯示了空間作為內容生產及展示的新一代規劃理念。（資料圖片）
上海高陵集市︰菜市場升級及主題化的案例，把舊市場翻新改造，保留實質的食材交易功能外，加入懷舊主題的裝飾及店舖，豐富了它作為網紅旅遊點的作用。（視覺中國）
上海天安千樹︰上海蘇州河畔，靠近M50創意園區，快完工的樓盤和藝術商場，引入大型的塗鴉牆概念，有包括著名葡萄牙藝術家Vhils的大幅作品，此創作人以牆身超大尺寸的人物肖像聞名。把商場社區以藝術主題包裝，並且細化到以塗鴉為主的最新主題化案例。（視覺中國）
這些新一波當代城市空間的特色，策展是其邏輯，實際運作其實依從一個重要準則：把空間變成內容。這意味着，相比起過往的建築潮流，只是單純通過改建來提供硬件（一個商場、一個園區等），它更要肩負起這新建成空間的內容生產及質量把控，包括消費性質和體驗等等。
通過空間的主題化，城市新改造達到了過濾街道的效果，那些過往放在街頭巷尾被認為有損市容的小舖攤檔…
上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《 從菜市場到創意園 第三波城市改造趨主題樂園化》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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